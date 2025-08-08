Göz tansiyonu nedir, nasıl anlaşılır?

Göz içi basıncının normalin üzerine çıkmasıyla bazı hastalıklar meydana gelebilmektedir. Bu hastalıklardan biri de halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen, tıbbi adıyla ''glokom'' olan, görme sinirine zarar verebilecek potansiyeline sahip olan bir hastalıktır. Erken tanı konulmadığında bu hastalık ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden hastalığın belirtilerini tanımak ve zamanında müdahale edebilmek oldukça önemlidir.
Göz tansiyonu, tıbbi adıyla glokom, göz içi basıncının normalin üzerine çıkması sonucu gözü beyne bağlayan optik sinirin zarar gördüğü bir göz rahatsızlığıdır. Glokom, başlangıçta tek gözde belirti verse de genellikle iki gözü de etkilemektedir. Erken evrelerde belirti vermemesi sebebiyle sinsice ilerleyebilmektedir.
Göz tansiyonu, görme yetisinde azalmaya sebep olan bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediğinde körlüğe kadar gidebilmektedir. Bu yüzden özellikle risk grubunda yer alan kişilerin (40 yaş üzeri kişiler, diyabet hastaları, ailesinde göz tansiyonu öyküsü bulunan kişiler vb.) düzenli göz kontrolü yaptırmaları gerekmektedir.
Göz tansiyonu, genellikle sinsice ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalıktır. Bu durum, tanının gecikmesine ve kalıcı görme kayıplarına zemin hazırlamaktadır. Kişide görülen belirtiler, hastalığın türüne ve evresine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Göz tansiyonu belirtileri şu şekildedir:
Yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı görüldüğünde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulması gerekmektedir. Çünkü göz tansiyonun sebep olduğu görme kayıpları geri döndürülememektedir.
Göz tansiyonu, göz içi sıvısının ve göz içi basıncının artması ile meydana gelmektedir. Göz içi basıncı zamanla görme sinirine zarar vererek kalıcı görme kayıplarına sebep olabilmektedir.
Göz tansiyonunun oluşumuna sebep olan faktörler şu şekildedir:
Göz içi basıncı, göz küresinin şeklini koruması ve sağlıklı görmenin sağlanabilmesi için belirli bir aralıkta olması gerekmektedir. Sağlıklı bireylerde göz içi basıncı genellikle 10 ile 20 mmHg arasında bulunmaktadır. Bu değerler, ölçme cihazına, ölçümün yapıldığı zamana ve bireysel farklılıklara göre hafif değişkenlik gösterebilmektedir.
Göz içi basıncının 20 mmHg'nin üzerine çıkması, göz tansiyonu açısından risk oluşturabilmektedir. Fakat bu durum her zaman göz tansiyonunun habercisi olmayabilir. Bazı kişilerde göz içi basıncının yüksek olmasına rağmen görme sinirinde herhangi bir hasar oluşmazken bazı kişilerde göz içi basıncı normal sınırdayken göz tansiyonu gelişebilmektedir.