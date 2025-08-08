HABER

Göz tansiyonu nedir, nasıl anlaşılır?

Görme duyusu, kişinin çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için oldukça önemlidir. Fakat göz sağlığı çoğu zaman ihmal edilmekte ve gerekli önem verilmemektedir. Oysaki göz ile ilgili bazı rahatsızlıklar geri dönüşü olmayan kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Kişi için önemli olarak değerlendirilmesi gereken göz rahatsızlıklarından biri de halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığıdır. Peki, göz tansiyonu nedir, nasıl anlaşılır?

Göz içi basıncının normalin üzerine çıkmasıyla bazı hastalıklar meydana gelebilmektedir. Bu hastalıklardan biri de halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen, tıbbi adıyla ''glokom'' olan, görme sinirine zarar verebilecek potansiyeline sahip olan bir hastalıktır. Erken tanı konulmadığında bu hastalık ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden hastalığın belirtilerini tanımak ve zamanında müdahale edebilmek oldukça önemlidir.

Göz tansiyonu (glokom) nedir?

Göz tansiyonu, tıbbi adıyla glokom, göz içi basıncının normalin üzerine çıkması sonucu gözü beyne bağlayan optik sinirin zarar gördüğü bir göz rahatsızlığıdır. Glokom, başlangıçta tek gözde belirti verse de genellikle iki gözü de etkilemektedir. Erken evrelerde belirti vermemesi sebebiyle sinsice ilerleyebilmektedir.

Göz tansiyonu, görme yetisinde azalmaya sebep olan bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediğinde körlüğe kadar gidebilmektedir. Bu yüzden özellikle risk grubunda yer alan kişilerin (40 yaş üzeri kişiler, diyabet hastaları, ailesinde göz tansiyonu öyküsü bulunan kişiler vb.) düzenli göz kontrolü yaptırmaları gerekmektedir.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

Göz tansiyonu, genellikle sinsice ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalıktır. Bu durum, tanının gecikmesine ve kalıcı görme kayıplarına zemin hazırlamaktadır. Kişide görülen belirtiler, hastalığın türüne ve evresine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Göz tansiyonu belirtileri şu şekildedir:

  • Bulanık veya puslu görme,
  • Şiddetli baş ağrısı,
  • Gözde veya göz çevresinde ağrı hissedilmesi,
  • Gece ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi,
  • Gözlerde dolgunluk hissi,
  • Mide bulantısı ve kusma.

Yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı görüldüğünde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulması gerekmektedir. Çünkü göz tansiyonun sebep olduğu görme kayıpları geri döndürülememektedir.

Göz tansiyonu neden olur?

Göz tansiyonu, göz içi sıvısının ve göz içi basıncının artması ile meydana gelmektedir. Göz içi basıncı zamanla görme sinirine zarar vererek kalıcı görme kayıplarına sebep olabilmektedir.

Göz tansiyonunun oluşumuna sebep olan faktörler şu şekildedir:

  • Ailede göz tansiyonu öyküsü bulunan kişilerde göz tansiyonuna yakalanma riski daha yüksektir.
  • 40 yaşın üzerindeki kişilerde göz tansiyonu görülme sıklığı daha fazla olduğu için kişilerin düzenli göz kontrolü yaptırması gerekmektedir.
  • Göz içi basıncı normalin üzerinde seyreden kişilerde göz tansiyonu gelişme riski oldukça yüksektir.
  • Göz içi sıvısının dışa akmasını sağlayan kanalların tıkanması göz içi basıncının artmasına, bu da göz tansiyonun sebep olmaktadır.
  • Diyabet, yüksek tansiyon ve migren gibi hastalıklar göz sağlığını olumsuz etkilediği için bu rahatsızlıkların bulunduğu kişilerde göz tansiyonu görülme olasılığı daha fazladır.
  • Kişinin uzun süre kortizon kullanması göz içi basıncının artmasına sebep olabilmektedir.
  • Kişinin geçirdiği göz travmaları veya cerrahi müdahaleler de göz tansiyonuna sebep olabilmektedir.

Göz tansiyonunun kaç olması gerekmektedir?

Göz içi basıncı, göz küresinin şeklini koruması ve sağlıklı görmenin sağlanabilmesi için belirli bir aralıkta olması gerekmektedir. Sağlıklı bireylerde göz içi basıncı genellikle 10 ile 20 mmHg arasında bulunmaktadır. Bu değerler, ölçme cihazına, ölçümün yapıldığı zamana ve bireysel farklılıklara göre hafif değişkenlik gösterebilmektedir.

Göz içi basıncının 20 mmHg'nin üzerine çıkması, göz tansiyonu açısından risk oluşturabilmektedir. Fakat bu durum her zaman göz tansiyonunun habercisi olmayabilir. Bazı kişilerde göz içi basıncının yüksek olmasına rağmen görme sinirinde herhangi bir hasar oluşmazken bazı kişilerde göz içi basıncı normal sınırdayken göz tansiyonu gelişebilmektedir.

