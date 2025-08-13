HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Kamuoyunda birçok önemli davanın avukatı olarak tanınan Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Cansu Akalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında, Epözdemir'in pasaportuna da el konulmuştu. Ünlü avukatın Levent'teki iş yerinde emniyet güçleri arama yapmıştı. Epözdemir'in o günden bu yana emniyetteki işlemleri sürüyordu.

REZAN EPÖZDEMİR NEYLE SUÇLANIYOR?

Türkiye'nin konuştuğu kritik davaların avukatı Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardımla suçlanıyor.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra ise A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı öğrenilmişti.

Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir'inm rüşvet aldığını iddia edip, üç farklı eyleme işaret etmişti. Savcılık, bu eylmelerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni alınması için dosyayı ayırmıştı.

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi 1

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürülmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya: Putin-Trump zirvesindeki hedeflerimiz ulusal çıkarlar doğrultusundaRusya: Putin-Trump zirvesindeki hedeflerimiz ulusal çıkarlar doğrultusunda
Antalya'da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik ettiAntalya'da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti

Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.