Gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasındaki Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "5 Nisan 2024 tarihinde yerel seçim sonucunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı tanımıyorum. Ben 2019 yılında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak göreve başladım. Herhangi bir belediyeden değil, bizzat CHP Genel Merkezi'nden ilçe başkanlıklarına araç tahsisi yapılır. Yapılan araç tahsisi lojistik destek amaçlıdır. Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşine ait olduğu tespit edilen beyaz renkli Renault marka araç şahsıma değil, başında bulunduğum ilçe başkanlığına tahsisen verilmiştir.



Aracın ne kadar süre ilçe başkanlığında kaldığını bilmiyorum. Bu araç çeşitli yardımlar, maske ya da tekerlekli sandalye gibi yardımlarda kullanılmıştır. Şahsıma ait değildir, kamu hizmetinde faaliyette bulunulmuştur. Bu araç pandemi döneminde kullanılmış ve zaman zaman bizim ilçemize gelip, tekrar parti koordinasyonuna gitmişliği olmuştur. 2024 yılı Ocak ayında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adaylığım açıklandıktan sonra benim hem araçla hem de ilçe başkanlığıyla herhangi bir alakam kalmamıştır. Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılan yerel seçimlere itiraz sonucunda yeniden sayım neticesinde ben 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatamı alarak belediye başkanlığına seçildim" şeklinde konuştu.

'İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ KAZI İZNİNİ UZATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Bahçetepe ifadesinde, "Ben partim adına oturmuş olduğum başkanlık koltuğunda birçok STK, esnaf ya da tüzel kişileri temsilen şahıslarla tanışma ve görüşme gerçekleştirdim. Sormuş olduğunuz Özer Ayık’ı yine bu kapsamdaki görüşmelerim sırasında tanıdım. Kendisiyle 2 kere belediye binasında görüştüm ve kendisini bir akaryakıt firmasının yöneticisi olarak bilirim. Tarafıma, bahsi geçen şirket yöneticisi olan Özer Ayık’ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır. Söz konusu kazı izni belediye meclisinden oy birliğiyle ve meclisteki sayısal çoğunluğun benim partimin dışında AK Partili üyelerden oluşan bir heyet tarafından ve yine benden önceki belediye başkanının söz konusu kazı iznine onay havalesi vermesi sonucunda gerçekleşen bir kazı iznidir. Bu süreçten öncesinde belediye imar ve hukuk komisyonundan da yine çoğunluğun benim partimin dışında olduğu bir temsil komisyonunun oy birliği ile geçmiştir. İddia edildiği gibi kazı iznini uzatmamız söz konusu değildir. Nisan 2024’te seçildiğim başkanlık görevimden iki ay gibi kısa süre sonrasında belediye meclisinden izin geçmiştir" dedi.

'BAZ ÇAKIŞMALARINDAKİ ARADAKİ MESAFENİN '0 METRE' OLDUĞU YÖNÜNDEKİ TESPİTE KATILMIYORUM'

Bahçetepe ifadesinde, "Ben Özer Ayık ile iki kez belediye içerisinde yüz yüze görüştüm. Onun dışında cep telefonu aracılığıyla bayramlaşma ve Beyaz Masa tarafından ulaştırılan istihdam konusu ile alakalı olabileceğini düşündüğüm hususlarda görüşme sağlamışımdır. Harici olarak herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır. Benim Özer Ayık ile Kapalıçarşı bölgesinde ortak baz vermem mümkün değildir. 14 Kasım 2024 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığında İstanbul Valisi’ni ağırladım. O gün Kapalıçarşı bölgesine gitmedim.



Sonraki süreçte Özer Ayık ile ortak baz verme hususuna ilişkin, kendisinin firmasına yakın bölgede benim belediyeme ait Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi ve GOPAŞ Kentsel Dönüşüm Hizmet Binamız vardır ve oralarda toplantı yaparım. Bu nedenle baz çakışması olabilir. Ancak ilgili baz çakışmalarındaki aradaki mesafenin '0 metre' olduğu yönündeki tespite katılmıyorum. Ben Özer Ayık ile hiçbir zaman kurum dışında yüz yüze görüşmedim ve para almadım. TEM Otoyolu üzerinde bulunan benzinliğin belediyemizden doğrudan bir talebi yoktur. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan benzinlik olsa da ilgili firma değil, BEDAŞ’tır. Seza Büyükçulha’yı ilk kez bu operasyon aracılığıyla duydum. Baki Aydöner’i ise yaklaşık 9-10 yıldır İstanbul İl Başkanlığı dönemimden beri tanımaktayım. Ben Baki Aydöner ile iddia edilen kazı iznine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadım, kendisinden para talebinde bulunmadım" dedi.

(DHA)