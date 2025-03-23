HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı! Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Birsen Şahin... Hepsi için karar verildi

İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı! Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Birsen Şahin... Hepsi için karar verildi

23.03.2025 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 2 soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra ünlü sanatçı Ercan Saatçi gibi isimler de vardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasından serbest bırakılanların isimleri de açıklanmaya başladı. Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Birsen Şahin ve pek çok isim hakkında karar verildi. İşte açıklanan o isimler...

İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı! Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Birsen Şahin... Hepsi için karar verildi

İBB'ye yönelik soruşturmalarda kararlar geliyor. Tutuklamalar bir bir açıklanırken gözaltına alınanlar arasından serbest bırakılanlar da belli olmaya başladı. İşte açıklanan o isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 2 soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin bazıları yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞTE SERBEST BIRAKILANLAR

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki sorgusu devam ediyor. (AA)

Kararlar açıklanmaya başlandı! 6 kişi tutuklandı Kararlar açıklanmaya başlandı! 6 kişi tutuklandı
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalarİmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalar
Otoparkta döndü dolandı, kendi aracını çaldıOtoparkta döndü dolandı, kendi aracını çaldı
Anahtar Kelimeler:
Ercan Saatçi ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı!

İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

İBB soruşturmasında tutuklanan isimler belli oldu

İBB soruşturmasında tutuklanan isimler belli oldu

Yavaş'ı hedef aldılar! Mitingdeki konuşması sonrası Van'dan hamle geldi

Yavaş'ı hedef aldılar! Mitingdeki konuşması sonrası Van'dan hamle geldi

Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.