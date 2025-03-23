İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı! Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Birsen Şahin... Hepsi için karar verildi

İBB'ye yönelik soruşturmalarda kararlar geliyor. Tutuklamalar bir bir açıklanırken gözaltına alınanlar arasından serbest bırakılanlar da belli olmaya başladı. İşte açıklanan o isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 2 soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin bazıları yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞTE SERBEST BIRAKILANLAR

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki sorgusu devam ediyor. (AA)