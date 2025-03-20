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  4. Gözaltına alınmıştı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltına alınmıştı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.03.2025 09:50
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Dün gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Avukatları evinde yapılan aramaya da itiraz etti.

Gözaltına alınmıştı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Dün başlatılan soruşturmalar kapsamında içlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan bulunuyor. Şahan'ın gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı aktarıldı.

"EŞYALARIN İADESİNİ TALEP ETTİK"

Avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını belirten Ersöz, dün evinde yapılan aramaya da itiraz ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın gizliliğine riayet edeceklerini ancak kamuoyunu bilgilendirmeye de devam edeceklerini söyleyen Ersöz, el konulan eşyaların iadesini de isteklerini açıkladı.

Ersöz şunları kaydetti:

“Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-elkoyma işlemlerinine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Kararına ise bugün itiraz ettik.Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik”

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Gözaltı Belediye başkanı Şişli
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