Gözaltında dikkat çeken görüntü: Belediye Başkanı Tozan böyle götürüldü

Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında olduğu şüpheliler 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Adliyeye sevk sırasında çekilen kareler de dikkat çekti. Görüntülerde Belediye Başkanı Tozan'ın kolluk kuvvetlerince başının bastırıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.



Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır