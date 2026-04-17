Gözler ABD-İran anlaşmasına çevrildi! Trump bu sözlerle duyurdu! Tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İranlı yetkililerle barış şartlarına dair yaptığı görüşme hakkında ABD Basınına bilgi veren Trump, ABD-İran barışıyla ilgili tarih verdi.

TRUMP İRAN'LA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TARİH VERDİ

Trump, Axios'a verdiği demeçte, ABD-İran anlaşmasının "önümüzdeki bir veya iki gün içinde" beklendiğini ve görüşmelerin bu hafta sonu gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ABD BASININA KONUŞTU: "1-2 GÜN İÇİNDE ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

Trump, "İranlılar görüşmek istiyor... Bence önümüzdeki bir veya iki gün içinde bir anlaşma yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEER PROGRAMINI SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALMAYI KABUL ETTİ"

Diğer yandan Bloomberg'de yer alan haberde ise Trump'ın İran'ın nükleer programının barış şartlarında önemli yeri olduğunu belirttiği aktarıldı.

Trump, İran'ın nükleer programını süresiz olarak askıya almayı kabul ettiğini ve ABD'den herhangi bir dondurulmuş fon almayacağını söylüyor.

"TAM BİR KAĞITTAN KAPLAN"

Trump, "Hürmuz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. Onlara ihtiyaç duyduğumuz anda işe yaramadılar, tam bir kağıttan kaplan" dedi.

Öte yandan "İran, ABD'nin yardımıyla bütün deniz mayınlarını kaldırdı veya şu an kaldırmakta" ifadelerini de kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

İran ve ABD'nin geçici ateşkes ilanı sonrası gözler görüşmelere çevrilmişken tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.