Gözler AYM kararında! Ahmet Özer göreve iade edilecek mi?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mali suçlar ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 1 yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra önce kent uzlaşısından, sonra mali suçlar soruşturmasından tahliye edildi.

İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Avukatları, Ahmet Özer'in yerine kayyım atanmasının gerekçesi olan "kent uzlaşısı" soruşturmasından tahliye edilmesinin ardından, görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmışlardı.S

Avukat Hüseyin Ersöz, mahkemenin, görevden uzaklaştırma kararının Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu gündemine aldığını duyurdu.

"BAŞVURUYU ANAYASA MAHKEMESİ GÜNDEMİNE ALDI"

Avukat Ersöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştık.

Mahkeme bu davada Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve “somut norm denetimi” yapılmasını talep etmişti. Haziran ayında verilen yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi gündemine aldı.

Olası bir Anayasa’ya aykırılık kararı verilmesi halinde, haklarında kayyım tedbiri uygulanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in doğrudan göreve dönmesi, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise Belediye Meclisinden seçilecek bir başkan vekilinin görev yapması da mümkün olabilecek."