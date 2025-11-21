HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gözler AYM kararında! Ahmet Özer göreve iade edilecek mi?

Anayasa Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yapılan iptal davasını gündemine aldı. Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık kararı vermesi halinde Ahmet Özer görevine iade edilecek, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise kayyım yerine bir başkan vekili seçilebilecek.

Gözler AYM kararında! Ahmet Özer göreve iade edilecek mi?
Doğukan Akbayır

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mali suçlar ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 1 yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra önce kent uzlaşısından, sonra mali suçlar soruşturmasından tahliye edildi.

İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Avukatları, Ahmet Özer'in yerine kayyım atanmasının gerekçesi olan "kent uzlaşısı" soruşturmasından tahliye edilmesinin ardından, görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmışlardı.S

Avukat Hüseyin Ersöz, mahkemenin, görevden uzaklaştırma kararının Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu gündemine aldığını duyurdu.

"BAŞVURUYU ANAYASA MAHKEMESİ GÜNDEMİNE ALDI"

Avukat Ersöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştık.

Mahkeme bu davada Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve “somut norm denetimi” yapılmasını talep etmişti. Haziran ayında verilen yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi gündemine aldı.

Olası bir Anayasa’ya aykırılık kararı verilmesi halinde, haklarında kayyım tedbiri uygulanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in doğrudan göreve dönmesi, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise Belediye Meclisinden seçilecek bir başkan vekilinin görev yapması da mümkün olabilecek."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu; 5 şüpheli adliyedeNevşehir'de 'fuhuş' operasyonu; 5 şüpheli adliyede
Yer: Aydın! 74 sürücüye ceza yağdıYer: Aydın! 74 sürücüye ceza yağdı

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Şişli Ahmet Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.