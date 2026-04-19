Gözler bu görüşmedeydi! Çarpıcı iddia: "İran, ABD ile görüşmelerin ikinci turuna katılmayı reddetti"
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ABD-İran görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili İran medyasından çarpıcı bir iddia geldi. İran medyasına göre ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelerine katılmayı İran'ın reddetti.
