Gözler bu toplantıya çevrilmişti: İsrail kabinesi ateşkesi onayladı

Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda varılan Hamas-İsrail ateşkesinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine üyeleriyle saatler süren toplantısının ardından, İsrail hükümeti Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı. Anlaşmada esir takası ve insani yardımların geçişine ilişkin önemli maddeler yer alıyor.

Recep Demircan

İsrail kabinesi, haftalardır süren müzakerelerin ardından Gazze’de ateşkes anlaşmasını resmen onayladı. Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanan ve saatler sürer kabine toplantısı sonucunda Gazze'de ateşkes anlaşmasının onaylandığı duyuruldu.

Anlaşmada esir takası ve insani yardımların geçişine ilişkin önemli maddeler yer alıyor. Gzt.com'da yer alan habere göre kabine toplantısı sonrası imzalanan toplantı metni de basına yansıdı.

ANLAŞMA GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR DEĞİŞİMİNİ ÖNGÖRÜYOR

İsrail ve Hamas önceki gün Mısır'da anlaşmaya vardıkları ateşkesle ilgili peş peşe resmi kararlarını verdi. Akşam saatlerinde ateşkesi oylamak için toplanan İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimini öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşmada esir takası ve insani yardımların geçişine ilişkin önemli maddeler yer alıyor.

1700 KİŞİ VE 22 ÇOCUK SERBEST BIRAKILACAK

İsrail devlet televizyonu KAN'ın paylaştığı taslak metne göre, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği belirtildi. İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağı, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceği belirtildi.

HAMAS DUYURDU! "KALICI ATEŞKES BUGÜN BAŞLADI"

Gazze'de barış planının kabul edilmesi sonrasında İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail savaşı yeniden başlatma niyetlerinin olmadığını aktardı. ABD Başkanı Trump'ın pazar günü İsrail'e gideceği açıklandı. Öte yandan Hamas, "Kalıcı ateşkes bugün başladı. İsrail'de tutuklu tüm kadın ve çocuklar serbest kalacak. Refah kapısı açılacak." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını dün Hamas yaptığı açıklamayla kabul ettiğini duyurdu. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

"SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMA NİYETİMİZ YOK"

Peş peşe açıklamalar gelirken İsrail yeni bir açıklama yaptı. İsrail savaşı yeniden başlatma niyetlerinin olmadığını ifade etti.

TRUMP İSRAİL'E GİDİYOR

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

"KALICI ATEŞKES BAŞLADI"

Hamas, "Kalıcı ateşkes bugün başladı. İsrail'de tutuklu tüm kadın ve çocuklar serbest kalacak. Refah kapısı açılacak." dedi.

"TÜRKİYE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAK"

Barış anlaşmasının kabulü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gazze’deki anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak" demişti.

