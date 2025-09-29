Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında! Trump görüşmesinden sonra ilk Kabine toplantısı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması planlanıyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ MASADA OLACAK

TRT Haber'in aktardığına göre; toplantıda, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da görüşülecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Terörsüz Türkiye hedefini yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek

İSRAİL'İN İŞGAL PLANINA KARŞI ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Dış politikada, Gazze'deki son durum öncelikli başlıklardan biri. İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti de kabinenin gündeminde yer alacak. ABD'den F-16 ve F-35 savaş uçakları tedarikinde gelinen son durum değerlendirilecek Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi sunulacak.

Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.