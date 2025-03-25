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Gözler İBB Meclisi'ne çevrildi! Gazeteci Sevinç: "Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan geliyor"... İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan kimdir?

25.03.2025 21:44
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB'ye kimin başkanvekilliği yapacağı merak konusu olmuştu. İBB Meclisi'nde ise 26 Mart Çarşamba günü seçim yapılacak. Kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da adı konulmuştu. Gazeteci Şaban Sevinç ise İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirileceğini duyurdu. Peki halen vekaleten İBB Başkanı olarak da görev yapan Nuri Aslan kimdir?

Gözler İBB Meclisi'ne çevrildi! Gazeteci Sevinç: "Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan geliyor"... İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirilecek isim için İBB Meclisi'nde 26 Mart Çarşamba günü seçim yapılacak. Meclis'te çoğunlukta olan CHP'den bir isim İmamoğlu'nun yerine İBB başkanvekilliği görevine getirilecek. Büyükşehir belediye meclisinde hali hazırda 182 CHP'li, 120 AK Partili, 6 MHP'li, 2 BBP'li, 1 de bağımsız üye bulunuyor.

Kulislerde bugüne kadar Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in isimleri konuşulmuştu. İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından belediye işlerinin takibi için yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ı İBB Başkanı vekaleti görevine atamıştı. İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verilmişti.

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"NURİ ASLAN GELİYOR"

Gazeteci Şaban Sevinç ise İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan'ın getirileceğini yazdı. Sevinç paylaşımında "Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan geliyor." dedi.

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NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan; Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul’da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.
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1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

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2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen ASLAN, evli ve üç çocuk babasıdır.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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