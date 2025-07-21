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Gözler kritik görüşmede! Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur müzakereler İstanbul'da gerçekleşecek: Tarih belli oldu

Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Müzakerelerde, memorandum taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." dedi.

Gözler kritik görüşmede! Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur müzakereler İstanbul'da gerçekleşecek: Tarih belli oldu
Begüm Özkaynak

HaberTürk'ün haberine göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri çarşamba günü Türkiye'de gerçekleşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmenin, çarşamba günü yapılacağına dair yetkililerce bilgilendirildiğini ifade etti.

PESKOV: "MÜZAKERELERDE, MEMORANDUM TASLAKLARI HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslaklarının ele alınacağını belirterek, "Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya ve Ukrayna arasında üçünü tur müzakerelerin bu hafta düzenlenmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üçüncü tur müzakerelerinin yapılmasından yanayız. Müzakere tarihi konusunda anlayışa varıldığında bilgilendireceğiz." şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını hatırlatarak, "Müzakerelerde, memorandum taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna görüşme
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