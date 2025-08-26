HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gözler Trump-Putin görüşmesine çevrilmişti! En yakınındaki isim açıkladı: 'Dünya değişecek'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'da bir araya gelmişti. Dünyanın gözünü çevirdiği zirveyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun "dünyayı değiştireceğini" belirtti.

Gözler Trump-Putin görüşmesine çevrilmişti! En yakınındaki isim açıkladı: 'Dünya değişecek'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Savaşın sonlandırılması için Alaska ve Beyaz Saray'da peş peşe görüşmeler yapılmıştı.

"DÜNYA DEĞİŞECEK"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gözler Trump-Putin görüşmesine çevrilmişti! En yakınındaki isim açıkladı: Dünya değişecek 1

Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.

3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Gözler Trump-Putin görüşmesine çevrilmişti! En yakınındaki isim açıkladı: Dünya değişecek 2

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Basın toplantısında gergin anlar! Gazetecileri çileden çıkaran sözlerBasın toplantısında gergin anlar! Gazetecileri çileden çıkaran sözler
Sahilde gezen çocuk, dalgalara kapılarak denizde kayboldu Sahilde gezen çocuk, dalgalara kapılarak denizde kayboldu

Anahtar Kelimeler:
putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho F.bahçe yönetimini sert eleştirdi!

Jose Mourinho F.bahçe yönetimini sert eleştirdi!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

En yakınındaki isim açıkladı: 'Dünya değişecek'

En yakınındaki isim açıkladı: 'Dünya değişecek'

Basın toplantısında gergin anlar! Gazetecileri çileden çıkaran sözler

Basın toplantısında gergin anlar! Gazetecileri çileden çıkaran sözler

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

"Irak, DEAŞ'lı vatandaşlarını geri alacak" iddiası

"Irak, DEAŞ'lı vatandaşlarını geri alacak" iddiası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.