Gözler Trump-Putin görüşmesine çevrilmişti! En yakınındaki isim açıkladı: 'Dünya değişecek'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Savaşın sonlandırılması için Alaska ve Beyaz Saray'da peş peşe görüşmeler yapılmıştı.

"DÜNYA DEĞİŞECEK"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.

3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır