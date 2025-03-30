GPT-4.5 nedir, özellikleri nelerdir? GPT-4.5 ile GPT-4o arasındaki farklar

Yapay zeka günümüzde oldukça popülerdir. Bu sistemler bilgisayar sistemini eğiterek sorun çözme ve öğrenme gibi işlevleri taklit eder. Yapay zeka, makine öğrenimi ile beraber geliştirilerek her geçen gün çok daha fazla alanda kullanılmaya başlanmıştır. OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4.5 ise yapay zeka alanında yeni bir model olarak ifade edilmektedir. Bu modelin önceki modellerin üzerine eklenen yeni özellikleri bulunmaktadır.
GPT-4.5 özellikleri arasında açıklanan bilgilere göre şu özellikler bulunmaktadır:
GPT-4.5 dikkat çeken bir yapay zeka modelidir. Açıklanan verilere göre GPT-4.5:
GPT-4.5 metin yazma, çeviri yapma, kod yazma vs. gibi konularda yapay zeka desteği sunan bir modeldir. GPT-4.5 ile bu konularda destek alınabilir. Ayrıca GPT-4.5 akademik araştırmalardan içerik üretimine kadar birçok konuda kullanım alanına sahiptir.
GPT-4.5 ile GPT-4o arasındaki farklar arasında:
ChatGPT'de GPT-4.5 kullanmak için, platforma giriş yaparak model seçimi yapılabilir. GPT-4.5 ile sohbet ederken metin oluşturma, çeviri yapma, içerik oluşturma, kod yazma ve veri analizi gibi görevler yaptırılabilir. Kullanıcılar modelden en iyi şekilde yararlanmak için ise belirli komutlar veya açık uçlu ifadeler kullanabilirler.
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