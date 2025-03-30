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GPT-4.5 nedir, özellikleri nelerdir? GPT-4.5 ile GPT-4o arasındaki farklar

Melek Nacar Melek Nacar
30.03.2025 22:48
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Teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka terimi hayatımıza girdi. Yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT ise tıpkı diğer yapay zeka sistemleri gibi her gün geliştirilerek farklı özellikleri kullanıcılara sunuyor. Yeni sürüm GPT-4.5 de yeni özellikler ve farklar barındırmaktadır.

GPT-4.5 nedir, özellikleri nelerdir? GPT-4.5 ile GPT-4o arasındaki farklar

Yapay zeka günümüzde oldukça popülerdir. Bu sistemler bilgisayar sistemini eğiterek sorun çözme ve öğrenme gibi işlevleri taklit eder. Yapay zeka, makine öğrenimi ile beraber geliştirilerek her geçen gün çok daha fazla alanda kullanılmaya başlanmıştır. OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4.5 ise yapay zeka alanında yeni bir model olarak ifade edilmektedir. Bu modelin önceki modellerin üzerine eklenen yeni özellikleri bulunmaktadır.

GPT-4.5 özellikleri nelerdir?

GPT-4.5 özellikleri arasında açıklanan bilgilere göre şu özellikler bulunmaktadır:

  • Gelişmiş dil işleme yetenekleri
  • Daha hızlı tepki süresi
  • Optimize edilmiş bellek kullanımı
  • Gelişmiş bağlamsal anlama kapasitesi

GPT-4.5 dikkat çeken bir yapay zeka modelidir. Açıklanan verilere göre GPT-4.5:

  • Karmaşık metinleri daha doğru analiz edebilir.
  • Mantıksal akıl yürütme konusunda daha başarılıdır.
  • Çok aşamalı problem çözme becerisi geliştirilmiştir.
  • Doğal dil üretiminde daha akıcı ve insana yakın bir yapı sunar.
  • Çeviri ve yaratıcı yazım alanlarında yüksek performans gösterir.
  • Önceki modellere kıyasla daha düşük işlem gücüyle çalışarak enerji verimliliği sağlar.
  • Çok dilli destek konusunda daha gelişmiş bir yapıya sahiptir.

GPT-4.5 ne işe yarar?

GPT-4.5 metin yazma, çeviri yapma, kod yazma vs. gibi konularda yapay zeka desteği sunan bir modeldir. GPT-4.5 ile bu konularda destek alınabilir. Ayrıca GPT-4.5 akademik araştırmalardan içerik üretimine kadar birçok konuda kullanım alanına sahiptir.

GPT-4.5 ile GPT-4o arasındaki farklar arasında:

  • GPT-4.5’in daha hızlı ve verimli çalışması,
  • Karmaşık problemlere daha iyi yanıt vermesi,
  • Bağlamsal anlamayı geliştiren algoritmalara sahip olması bulunmaktadır.

GPT-4.5 nasıl kullanılır?

ChatGPT'de GPT-4.5 kullanmak için, platforma giriş yaparak model seçimi yapılabilir. GPT-4.5 ile sohbet ederken metin oluşturma, çeviri yapma, içerik oluşturma, kod yazma ve veri analizi gibi görevler yaptırılabilir. Kullanıcılar modelden en iyi şekilde yararlanmak için ise belirli komutlar veya açık uçlu ifadeler kullanabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ChatGPT
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