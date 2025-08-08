HABER

GPT-5 dönemi başladı: OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli yazılımcıları işsiz mi bırakacak?

OpenAI'ın merakla beklenen GPT-5 modeli, GitHub'da yaşanan bir sızıntıyla erken duyulmasının ardından resmi olarak tanıtıldı. Uzmanlar, modelin yazılımcıların geleceği üzerindeki potansiyel etkilerini tartışıyor. Peki, GPT-5 gerçekten bir devrim mi, yoksa abartılı bir beklenti mi? OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli yazılımcıları işsiz mi bırakacak?

Yapay zeka dünyası, OpenAI'ın yeni nesil dil modeli GPT-5'in tanıtımıyla adeta çalkalanıyor. GPT-5, mantık yürütme, kod kalitesi ve kullanıcı deneyimi alanlarında önemli iyileştirmeler sunuyor. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın modelin gelişmişlik seviyesinden duyduğu 'korku' ifadesi ise beklentileri daha da artırmıştı.

Modelin tanıtımı, Türkiye saatiyle 20.00'de canlı bir etkinlik ile yapıldı. OpenAI, 2022'de ChatGPT'yi piyasaya sürerek başlattığı yapay zeka yarışında, insan seviyesine yakın bir yapay zeka yaratma hedefine bir adım daha yaklaştığını iddia ediyor. GPT-5'in, 'yapay genel zeka (YGZ)' olarak adlandırılan bu son derece gelişkin teknolojiye yakın olacağına inananların sayısı oldukça fazla. Ancak GPT-5'in potansiyel etkileri konusunda endişeler de bulunuyor.

"GPT-5, BAZI YAZILIMCILARI İŞSİZ BIRAKABİLİR"

Özellikle yazılımcıların geleceği, modelin yetenekleri ile doğrudan ilişkili görülüyor. Uzman yorumlarına göre, GPT-5'in kod yazma ve geliştirme süreçlerini otomatikleştirebilme potansiyeli, bazı yazılımcıların işsiz kalmasına neden olabilir. Diğer yandan, modelin yazılımcılar için bir araç olarak kullanılabileceği ve verimliliği artırabileceği de savunuluyor.

