GPT-5 nedir, ne işe yarar? GPT-5 nasıl kullanılır? GPT-4 ve GPT-5 arasındaki farklar

Yapay zeka teknolojisi öngörülenden hızlı gelişiyor. Gelişimin öngörülenden hızlı olmasında büyük pay, kullanıcıların geri bildirimiyle alakalıdır. Çünkü kullanıcı etkileşimi hesaplanabilir bir değer değildir. Yani yapay zekanın tasarımı kadar kullanıcı etkileşimleri de önem taşır.

Open AI'nın ChatGPT'si de çıktığı günden bu yana kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. ChatGPT'nin kullandığı dil sabit bir sanal asistandan farklı işler. Kullanıcılarla samimi ve etik bir dille saygı çerçevesinde iletişim kurar. İletişim şekli saf bilgiyi vermekten ziyade kullanıcıları düşünmek ve gelişmek için teşvik etme üzerine kuruludur. Tabii ki bu durum karşılıklı bir faydaya dayanmaktadır. Kullanıcılar düşünsel keşiflerde bulunurken ChatGPT de öğrenme süreciyle kendisini geliştirmektedir.

GPT-5 nedir?

GPT-5, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zek dil modelidir. Önceki sürümlere göre daha büyük veri setleriyle eğitildiği için çok daha kapsamlı bilgiye sahiptir. Metin anlama ve üretme becerilerinde gelişim göstererek daha doğal, akıcı ve bağlama uygun yanıtlar verebilir.

Karmaşık soruları çözme, uzun metinleri özetleme ve çok dilli içerik üretme konularında öne çıkar. Aynı zamanda görsel içeriklerle çalışma, analiz yapma ve metinle birleştirme yetenekleri de bulunmaktadır. Güvenlik ve doğruluk tarafında yapılan iyileştirmelerin yanlış bilgi üretimini azaltmayı amaçladığı belirtilmektedir.

GPT-5 özellikleri nelerdir?

Eski modellerdeki hatalar giderilmiş, geri bildirimler dikkate alınmış ve kullanıcı deneyimleri ve yasal düzenlemeler yeni sürüme entegre edilmiştir.

Metin üretme, soru cevaplama ve analiz oluşturma üzerine nicel ve nitel yorumlarda bulunmaktadır. Uzun metinleri anlama ve bağlamlar arası ilişki kurma yeteneği geliştirilmiştir.

Kullanıcı isteğine bağlı olarak akıl yürütme üzerine gelişmiş yanıtlarda bulunmaktadır. Ayrıca görselleri metinle bağlam üzerinde değerlendirebilir.

Görüntü, ses ve yazılı metin üzerine multimodel veri depolayıp işleyebilir.

Ajan modu ile sanal asistandan öte sanal kişisel asistan hizmeti sunar. Gerekli izinleri verdiğiniz takdirde rezervasyonlarda bulunabilir.

İş veya eğitim gibi konularda uygun prompt(komut) girdiğiniz takdirde sunum, tablo ve şablonlar oluşturabilir.

Yasal izinler çerçevesinde temel hukuki belgeleri ve bağlayıcı olmayan tıbbi verileri yorumlayabilir.

GPT-5 nasıl kullanılır?

GPT-5, ChatGPT mobil uygulamasından ve internet tarayıcılarından kullanılabilir. E-mail bilgileriniz ile giriş yaptığınız takdirde konuşmalarınız kayıt altında tutulacaktır. API entegrasyonu ile geliştirici uygulamalarında birleşik olarak kullanılabilir. Ofis uygulamaları ve kod editörü gibi eklenti/uzantılar aracılığıyla faydalanılabilir.

GPT-4 ve GPT-5 arasındaki farklar nelerdir?

GPT-4 8bin-32bin arası bağlam kurabiliyordu. GPT-5 ise milyonlarca kelimeye işaret eden metinleri anlayabilmektedir.

GPT-5'te metin, görsel ve ses verileri işleme özelliği geliştirilmiştir. Bu özellik GPT-4'de sınırlı olarak mevcuttu.

GPT-5 zincirleme akıl yürütme konusunda oldukça başarılıdır. Kullanıcının konuşma geçmişi üzerine doğrudan yazılmayan anlama ulaşabilir. GPT-4 ise hatalar verebiliyordu.

GPT-5 genel olarak kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktadır. GPT-4 ise kullanıcıya çoğunlukla genel kabul cevaplar veriyordu.

GPT-5'de cevaplar bağlama göre daha hızlıdır ve enerji tasarrufu sağlar. Daha az enerjiyle daha fazla sonuca ulaştırır.

GPT-5'in ücretsiz sürümüyle plus ve pro sürümü arasında da belirli farklar mevcuttur. Ücretsiz sürüm akıl yürütme ve sonuç üretme konusunda GPT-5'in özelliklerini taşır. Ancak önemli bir etkileşim limitine sahiptir. Özellikle tablo ve görsel içerik oluşturmak limiti hızlı doldurur.