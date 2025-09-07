GPT-5 nedir, ne işe yarar? GPT-5 nasıl kullanılır? GPT-4 ve GPT-5 arasındaki farklar

Yapay zeka teknolojisi öngörülenden hızlı gelişiyor. Gelişimin öngörülenden hızlı olmasında büyük pay, kullanıcıların geri bildirimiyle alakalıdır. Çünkü kullanıcı etkileşimi hesaplanabilir bir değer değildir. Yani yapay zekanın tasarımı kadar kullanıcı etkileşimleri de önem taşır.
Open AI'nın ChatGPT'si de çıktığı günden bu yana kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. ChatGPT'nin kullandığı dil sabit bir sanal asistandan farklı işler. Kullanıcılarla samimi ve etik bir dille saygı çerçevesinde iletişim kurar. İletişim şekli saf bilgiyi vermekten ziyade kullanıcıları düşünmek ve gelişmek için teşvik etme üzerine kuruludur. Tabii ki bu durum karşılıklı bir faydaya dayanmaktadır. Kullanıcılar düşünsel keşiflerde bulunurken ChatGPT de öğrenme süreciyle kendisini geliştirmektedir.
GPT-5, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zek dil modelidir. Önceki sürümlere göre daha büyük veri setleriyle eğitildiği için çok daha kapsamlı bilgiye sahiptir. Metin anlama ve üretme becerilerinde gelişim göstererek daha doğal, akıcı ve bağlama uygun yanıtlar verebilir.
Karmaşık soruları çözme, uzun metinleri özetleme ve çok dilli içerik üretme konularında öne çıkar. Aynı zamanda görsel içeriklerle çalışma, analiz yapma ve metinle birleştirme yetenekleri de bulunmaktadır. Güvenlik ve doğruluk tarafında yapılan iyileştirmelerin yanlış bilgi üretimini azaltmayı amaçladığı belirtilmektedir.
GPT-5, ChatGPT mobil uygulamasından ve internet tarayıcılarından kullanılabilir. E-mail bilgileriniz ile giriş yaptığınız takdirde konuşmalarınız kayıt altında tutulacaktır. API entegrasyonu ile geliştirici uygulamalarında birleşik olarak kullanılabilir. Ofis uygulamaları ve kod editörü gibi eklenti/uzantılar aracılığıyla faydalanılabilir.
GPT-5'in ücretsiz sürümüyle plus ve pro sürümü arasında da belirli farklar mevcuttur. Ücretsiz sürüm akıl yürütme ve sonuç üretme konusunda GPT-5'in özelliklerini taşır. Ancak önemli bir etkileşim limitine sahiptir. Özellikle tablo ve görsel içerik oluşturmak limiti hızlı doldurur.