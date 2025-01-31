Grand Kartal Otel'den sonra bir skandal daha: Halit Ergül'ün üçüncü oteli yoldaymış! Pankartlara 'Cani Halit' yazdılar

Türkiye 2025'e büyük bir acıyla başladı. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesi yasa boğarken oteldeki yangın önlemlerinin eksikliği çokça konuşuldu. Otelleri insanların can vermesine yol açan eksiklerle dolu olan Halit Ergül'ün bir otel daha yaptırmakta olduğu ortaya çıktı. İnşaat halindeki otelle ilgili detaylar ve görüntüler de dikkat çekti.

5 YILDIZ OTELİ KAPATILDI

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

YENİ OTEL YOLDAYMIŞ

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde üçüncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı.

KABA İNŞAATIN BİR KISMI TAMAMLANMIŞ

35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır