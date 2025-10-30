HABER

Grand Kartal Otel yangını davasında duruşmada şaşırtan anlar... Avukatı ne beraat ne tahliye talep etti: "Benim müvekkilim geri zekalı"

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı davanın üçüncü duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme sırasında dikkat çeken olay ise tutuklu sanık, muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in avukatının sözleri oldu. Avukat, müvekkili hakkında beraat ve tahliye talebi olmadığını dile getirdi. Ardından söylediği sözler ise gündem oldu. Avukat Baykan, "Benim müvekkilim geri zekalı" ifadelerinde bulundu.

Çiğdem Sevinç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, esasa ilişkin savunmasında, idarenin 2005 yılında kurulduğunu, Grand Kartal Otel'in ise 1999 yılında açılan ve turizm işletme belgesiyle faaliyet gösteren bir işletme olduğunu anlattı.

Grand Kartal Otel yangını davasında duruşmada şaşırtan anlar... Avukatı ne beraat ne tahliye talep etti: "Benim müvekkilim geri zekalı" 1

Turizm işletmesi belgesiyle faaliyet gösteren tesislerin yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlendiğini belirten Köstereli, İl Özel İdaresinin yangın güvenliği yönünden denetim yapma yetkisinin olmadığını savundu.

Köstereli, üzerine atılı tüm suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan da bilirkişi raporunu düzenleyenlerin ruhsat konusunda uzman olmadığını iddia etti.

Erdoğan, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

SAVUNMA GÜNDEM OLDU

Eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel de Grand Kartal Otel'in turizm geliştirme bölgesinde olduğunu, buradaki tüm yetki ve sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğunu savundu.

Grand Kartal Otel yangını davasında duruşmada şaşırtan anlar... Avukatı ne beraat ne tahliye talep etti: "Benim müvekkilim geri zekalı" 2

Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak 2010-2016 arasında görev yaptığını aktaran Özel, otele iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği ve yangının meydana geldiği tarihlerde görevde bulunmadığını kaydetti.

Özel, görev yaptığı dönemde tüm iş ve işlemlerin eksiksiz şekilde yapıldığını savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.

NE BERAAT NE DE TAHLİYE TALEP ETMEDİ: "BENİM MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI"

Tutuklu sanık muhasebe müdürü Kadir Özdemir ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi.

Grand Kartal Otel yangını davasında duruşmada şaşırtan anlar... Avukatı ne beraat ne tahliye talep etti: "Benim müvekkilim geri zekalı" 3

Söz alan sanık Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan, müvekkili hakkında beraat ve tahliye talebi olmadığını dile getirdi.

Baykan, "Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir." ifadelerini kullandı.

'CEZA İLE ADALET YERİNİ BULMAZ' ÇIKARIMI

Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, kendisine 78 kez olası kastla ceza verilmesiyle adaletin yerini bulmayacağını, bu dosyada somut delillerle değil, sadece kanaat ve yorumla sanık konumuna getirildiğini iddia etti.

Grand Kartal Otel yangını davasında duruşmada şaşırtan anlar... Avukatı ne beraat ne tahliye talep etti: "Benim müvekkilim geri zekalı" 4

Grand Kartal Otel ile resmi hiçbir bağının olmadığını, otelin hiçbir harcaması ve karar alma süreciyle ilgili yetkisi ve inisiyatifinin bulunmadığını öne süren Demir, Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile herhangi bir belediye raporunun iptali edilmesine ilişkin telefon görüşmesi yapmadığını savundu, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık müdafileri de müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını, mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılması talebinde bulundu.

