Grand Theft Auto V Enhanced nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? Grand Theft Auto V Enhanced minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Rockstar Games, Grand Theft Auto 5 oyununun merakla beklenen GTA V Enhanced adındaki versiyonunu kullanıcılara sundu. Bu ücretsiz güncellemeyi bekleyen kullanıcılar, Steam ve Epic Games Store platformları üzerinden oyunun geliştirilmiş versiyonunu indirmeye başladılar. Bilindiği üzere oyunun önceki sürümü GTA V Legacy olarak geçmektedir. Bu kapsamda yeni güncelleme olan GTA 5 Enhanced’in ne olduğu ve sistem gereksinimleri merak edilmektedir.
GTA 5 Enhanced (Grand Theft Auto V Enhanced Edition), sevilen video oyunları arasında olan Grand Theft Auto V oyununun geliştirmiş grafikler, performans ve özelliklerle birlikte güncellenen bir versiyonu olarak sunulmuştur. Oyunun yeni versiyonu, bilhassa PlayStation 5 ve Xbox Series X|S gibi oyun konsolları için üretilmiştir. Bu sürüm, geçmiş versiyonlarına göre daha iyi çözünürlük ve daha hızlı yükleme sürelerine sahiptir. Bu versiyonun grafik yükseltmeleri dışında bazı yenilikler sunduğu da bilinmektedir. Bunlar arasında yeni arabalar ve yeni araç dükkanı öne çıkmaktadır. Ayrıca GTA Online‘da kullanılabilen ve Hao’nun yeri olarak da adlandırılan yeni araç dükkanında çeşitli özelleştirmeler de sunulmaktadır.
Oyunun grafiklerinin gelişmiş düzeyde olması, doğal olarak sistem gereksinimlerinin de artışı anlamına gelmektedir. Bilhassa DirectStorage desteği gereken depolama isteği oyun içi performansı iyileştirmeyi ve yükleme sürelerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden yeni versiyonu edinmeden önce sistem gereksinimlerini kontrol etmek oldukça önemlidir. Grand Theft Auto V Enhanced minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
Grand Theft Auto V Enhanced önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:
Ses: Windows Spatial Sound uyumlu ses sistemi (Dolby Atmos deneyimi için uygun donanım)