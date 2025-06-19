Grenada'nın başkenti neresi? Grenada'nın başkenti hakkında bilgiler

Grenadinler ada grubundan oluşan Grenada ada ülkesi, Trinidad ve Tobago’nun kuzeyinde bulunmaktadır. Grenada ada ülkesinin uzunluğu 20 kilometreden fazladır. İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir üyesi olan Grenada ada ülkesine ait resmi dil İngilizce olarak kabul edilmiştir. Ülke anayasal monarşi ile yönetilmektedir ve nüfusu yaklaşık olarak 111.454 civarındadır.

Ada ülkenin bilinen en eski yerli halkı Aravaklar olarak kabul edilmektedir. Daha sonraki süreçte Güney Amerika’dan gelmiş olan savaşçı nitelikteki Karipler bu ada ülke üzerinde egemenlik kurmuşlardır. Bu ada ülkeyi gören ilk Avrupalının 1498 yılında buraya ayak basan ünlü kâşif Kristof Kolomb olduğu bilinmektedir. Buraya ilk ismi Kolomb Concepcion olarak vermiştir.

1609 yılında İngilizler bu bölgeye bir yerleşim kurmak için harekete geçmişlerdir. Ancak yerli halkın gösterdiği direniş neden ile başaramamışlardır. 1650 yılında Fransızlar burada Saint George şehrini kurmuşlardır.

Grenada, 1763 yılında yapılan Paris Anlaşması ile resmi olarak İngiltere’nin egemenliğine bırakılmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler ada ülkeye şeker plantasyonlarında görevlendirilmek üzere Afrika’dan birçok köle getirmişlerdir. Fransızlar kölelerin bu dönemde gerçekleştirdiği ayaklanmaları desteklemişlerdir ve ayaklanmalar sonucunda kölelik 1883 yılında tamamen kaldırılmıştır.

1958 yılında Grenada, aynı yıl kurulmuş olan Batı Hint Adaları Federasyonu’na katılmıştır. 1967 yılında ise federasyon dağılmıştır ve ada ülke Birleşik Krallık’a bağlı bir özerk devlet olarak yaşamın sürdürmüştür.

Grenada ada ülkesi 1974 yılının şubat ayında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu sürecin ardından 1979 yılında koalisyon ortağı Yeni Mücevher Hareketi tarafından düzenlenen bir hükümet darbesi ile başbakan devrilmiştir. Batılı devletlerin sosyalist eğitimli olmaları nedeni ile karşı çıktığı yeni oluşturulan hükumet ekonomik sorunları ciddi oranda düzeltmiştir.

Yapılan darbenin hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeyi işgal etmesi ile darbenin liderleri iktidardan uzaklaştırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olan birlikler 1985 yılının ortalarına dek adada kalmıştır.

Turizmin başat döviz kaynağı olduğu kısıtlı bir ekonomiye sahip olan Grenada ada ülkesi, Doğu Karayip Devletleri Örgütü’nün üyelerinden biridir. Bu örgüte üye olan diğer devletler ile birlikte ortak bir para birimi kullanmaktadır. Ada ülkenin para birimi Doğu Karayip Doları olarak kabul edilmiştir.

Ağır dış borçlar ile karşı karşıya kaldığı bir dönem yaşayan Grenada ada ülkesinin devlet borcu ödemeleri 2017 yılında toplam gelir oranının yaklaşık olarak %25’ini oluşturmuştur. Gelişmekte olan 126 farklı ülkede gerçekleştirilen bir çalışmada Grenada ada ülkesi alttan 9. sırada yer almıştır.

Hindistan cevizi, ülkede en çok ihraç edilen ülkedir. Ulusal bayrağa gösterilen birçok farklı baharatın da ihracını yapan Grenada ada ülkesinin diğer önemli ihraç edilen malzemeleri arasında kakao, muz, giyim, çikolata, sebze, meyve ve balık yer almaktadır.

Turizm açısından da son derece etkin olan Grenada ada ülkesi, su sporları ve geleneksel plajlar bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekoturizm ülkede son derece önemlidir ve turizm sektörü ada ülkenin güneybatısında yoğunlaşmış durumdadır. Turizm endüstrisi ülkede büyük bir yolcu gemisi iskelesi ile meydanı inşaatı sayesinde çok ciddi ve önemli oranda artmaktadır.

Son derece etkin bir ülke olan Grenada ada ülkesi nisan ayın ayında yapılan çeşitli festivalleri ile de ünlüdür. Bu festivallerden ve etkinliklerden bazıları şunlardır:

String Band Müzik Festivali, Marine Spice Island Bill Balık Turnuvası, Island Water World Yelken Haftası, Carriacou Maroon.

Grenada'nın başkenti neresidir?

Grenada ada ülkesinin başkenti Saint George’s şehridir. Şehir eski bir yanardağ krateri olma özelliği ile de bilinmektedir. Ayrıca şehir at nalı şeklinde olan bir liman ile çevrelenmiştir. Son zamanlarda Karayip turizm merkezlerinden biri haline gelmiş olan St George's şehri her yıl birçok turisti kabul etmektedir.

Gitgide daha da gelişen şehirde seyahat gemileri, dünyaca ünlü isimler görülmektedir. Son yıllarda daha da gelişmiş olan şehir zengin bir tarihe, kültüre ve doğal güzelliklere sahiptir.