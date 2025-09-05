HABER

Greyfurt tansiyonu yükseltir mi? Greyfurtun tansiyona etkisi

Kış aylarında tezgahları süsleyen meyvelerden biri de içerdiği vitaminler ve kendine has lezzeti ile greyfurttur. Birçok kişi acı tadı yüzünden tüketmekte zorlasa da greyfurt kimi zaman yemeklerde kimi zaman taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte kullanılabilen, vitamin ve mineral açısından çok zengin bir meyvedir.

Greyfurt tansiyonu yükseltir mi? Greyfurtun tansiyona etkisi
Ferhan Petek

İçeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde oldukça yüksek bir besin değerine sahip olan greyfurt, kan akışının düzenlenmesinden uzun süre tok tutmaya, soğuk algınlığından cilt sorunlarına birçok açıdan insan sağlığına son derece faydalı meyveler arasında yer almaktadır.

Bağışıklık sistemini de destekleyici özelliği bulunan greyfurtun hamile kişiler ve emziren anneler olmak üzere birçok kişinin de doktorlarına danışma şartı ile tüketmesinin yararlı olduğu kabul edilmektedir. Ancak diğer birçok yiyecek ve içecek gibi greyfurt da aşırı tüketiminden kaçınılması gereken gıdalardan biridir.

Bazı ilaçları kullanan kişiler için risk taşıyan greyfurt meyvesi, çeşitli ilaçların içeriklerinde yer alan bazı maddeler ile etkileşime geçtiğinde insan sağlığı için zararlı olabilmektedir. Özellikle risk grubunda olan şu kişilerin greyfurt tüketiminden kaçınması önerilmektedir:

  • Hamileler
  • Emziren anneler
  • Kemoterapi gören kişiler
  • İleri yaştaki kişiler
  • Kronik rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullananlar
  • Alerjik reaksiyonlu bünyeye sahip olan kişiler
  • Bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olan kişiler

Greyfurt tansiyonu yükseltir mi?

Kalp sağlığını koruduğu bilinen greyfurtun tansiyon üzerinde de çeşitli etkileri bulunmaktadır. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok tutan ve sindirim sistemini destekleyen greyfurt, düşük glisemik indeksli bir meyvedir. Bu özelliği ile kan şekeri üzerinde de dengeleyici bir etkiye sahiptir. Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olan greyfurtun tansiyon dengeleyici etkisi de bulunmaktadır.

Greyfurtun tansiyonu yükselttiği yönünde genel bir yanlış bilgi olsa da aslında greyfurtun tansiyon üzerinde yükseltici etkisi bulunmamaktadır.

Greyfurtun en bilinen faydaları şunlardır:

  • Kalp sağlığını korur.
  • Damarların sağlığını destekler.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Kanser hücrelerinin oluşmasının önüne geçer.
  • Enfeksiyonları önleyicidir.
  • Böbrek sağlığını destekler.
  • Kilo verme konusunda yardımcı olur.
  • Tansiyonu düşürür.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Greyfurtun tansiyona etkisi nedir?

Emziren annelerin, hamilelerin, kanser tedavisi olanların ve diğer risk grubunda kabul edilen kişilerin doktora danışmadan tüketmemesi gerektiği bilinen greyfurtun tansiyon üzerindeki etkileri de fazladır. Özellikle kan sulandırıcı etkisi bulunan ilaçlar ile birlikte tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek greyfurtun bilinenin aksine tansiyonu düşürdüğü tespit edilmiştir.

Bu yönü ile yüksek tansiyon tanısı konmuş olan kişilerin greyfurt yemeleri önerilebilmektedir. Yüksek tansiyon hastası olan kişilerin doktorlarına danışarak herhangi bir sorun teşkil etmediği tespit edildiği sürece greyfurt tüketmelerinde bir sakınca görülmeyebilmektedir.

Greyfurt, tansiyonu düşüren bir meyvedir. İçeriğinde yer alan flavonidler ve potasyum sayesinde damarların gevşemesini sağlar. Bu sayede kan akışı iyileşir ve yüksek olan tansiyonda düşme gözlemlenir. Özellikle küçük ve büyük tansiyonunda aşırı ve ani yükselmeler yaşayan kişilerin greyfurt tüketmesi önerilmektedir.

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen greyfurtun bu özeliği içerdiği C vitamininden kaynaklıdır. Bunlar dışında antioksidan açısından da zengin olan greyfurt meyvesi vücudu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı da koruyucu özelliğe sahiptir. Tüm bu özellikleri nedeni ile greyfurtun özellikle kış aylarında tüketilmesi birçok doktorun önerisidir.

Anahtar Kelimeler:
tansiyon greyfurt
