Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor: 'süperenfeksiyon' uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, şehirde viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığını belirterek özellikle influenza vakalarındaki yükselişe dikkat çekti. Grip sonrası gelişen bakteriyel süperenfeksiyonların ağır tabloya neden olabileceğini vurguladı. Uyarılar haberimizde...

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde viral enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirtti.

"BU AÇIDAN DİKKAT ETMEK LAZIM"

Gribal enfeksiyonlar açısından influenzada ciddi bir yükseliş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "İnfluenza dışında RSV ve rinovirüs de görülüyor. Gribal enfeksiyon geçirdikten sonra bakteriyel enfeksiyonlar, süperenfeksiyon olarak ortaya çıkıyor. Bu süperenfeksiyonlar, bakteriyel olduğunda bazen ağır tablolara neden olabiliyor. Zatürre, pnömoni, akciğer iltihabı gibi durumlar hastaneye yatışa hatta oksijen desteği ihtiyacına sebep olabilecek klinik tablolara yol açabiliyor. Bu açıdan dikkat etmek lazım. Aile hekimine başvurduğunuzda ücretsiz grip aşınızı olabilirsiniz" dedi.

65 VE 75 YAŞ ÜSTÜNE 'AŞI' UYARISI

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Bu grupta RSV dediğimiz viral enfeksiyon önem taşıyor. RSV, akciğerde yaygın enflamatuar tabloya sebep oluyor. Bunun da aşısı var. Cebinizden ücret ödeyerek yaptırabileceğiniz bir aşı. Özellikle 75 yaş üstü bireylerin mutlaka olması gerekiyor. 65 yaş üstünden başlarsak viral enfeksiyonlar ağır seyrediyor. Koronavirüs döneminde bunlara alışkındık; pandemi sonrasında da ağır viral enfeksiyon tablolarıyla karşı karşıya kalmaya başladık. Ciddi solunum yetmezliği, ateş, üşüme ve titreme semptomları; acil servise başvuru ve oksijen desteğine rağmen toparlanamama gibi durumlar görüyoruz. Bu nedenle bu hastalar, bazen normal servise bazen de yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyor. Bu hastalar maalesef bazen her türlü tedaviye rağmen akciğerdeki ağır enfeksiyonun yaygınlaşmasıyla ölüme kadar ilerleyebilen klinik tablolara sebep olabiliyorlar" diye konuştu.

"BELKİ DE ZATÜRRE OLDUNUZ VE FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

Hastalığı ayakta geçirenlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener, "Hafif geçirseler bile akciğerlerdeki hasar ilerleyen dönemlerde KOAH ve astım gibi tablolara sebep olabiliyor. Sonrasında ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu konu da önemli. Bir diğer tablo ise kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabeti olanlar. Bu kişiler de ağır klinik tablolar geçiriyor. Atlattıktan sonra bakteriyel enfeksiyonlar sık görülüyor. Viral enfeksiyonu hastanede atlattıktan sonra geçmeyen öksürük nöbetleri ve balgam yaşanıyor. Bundan sonra da zatürre dediğimiz tablolar oluşuyor. Bu durumda kesinlikle antibiyotik alınması lazım. 65 yaş üstü gruba mesaj gitmesi gerekirse; hafif bir gribal enfeksiyon geçirdikten sonra öksürük ve balgam devam ediyorsa, uzman doktora veya aile hekimine mutlaka görünmek gerekiyor. Belki de zatürre oldunuz ve farkında değilsiniz. Gerekli tetkiklerin yapılması ve antibiyotik başlanması lazım" dedi.

"AŞI OLUNDUĞUNDA HASTALANMA RİSKİ AZALIR"

"AŞI OLUNDUĞUNDA HASTALANMA RİSKİ AZALIR"

Zatürre aşısının önemini vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Zatürre aşısı ömrünüz boyunca bir kez yaptırıldığında zatürre sebeplerinin yüzde 90'ını engellemiş olursunuz. Özellikle 65 yaş üstü grubun aşıyı yaptırmasında ve takip etmesinde fayda var. Grip aşısı gibi değil; zatürre aşısını hayatınız boyunca sadece bir kez yaptırdığınızda ömür boyu koruyuculuk sağlıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarında kendi polikliniğime baktığımda yüzde 20'lik bir artış var. Hala aşı için zaman var. Havalar tamamen soğumadı. Aşı olunduğunda hastalanma riski azalır" dedi.

