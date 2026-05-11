Grip şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! Tıp merkezindeki ihmaller zinciri 'pes' dedirtti

Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze Yıldız basit bir grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine gitti. Kendisine verilen serum sonrası ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşayan genç kadın Ümraniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Yıldız bir aylık yaşam mücadelesini kaybederken, iddialar ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Olay İstanbul, Ümraniye'de meydana geldi. İddialara göre basit bir grip şikayeti olan 28 yaşındaki Gamze Yıldız özel bir tıp merkezine gitti. Burada Yıldız'a serum bağlandı.

SERUM BAĞLANDIKTAN SONRA ALERJİK REAKSİYON YAŞADI

Genç kadın bağlanan serumun ardından anafilaksi, yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı. Yıldız'ın babası Neytullah Yıldız kızına verilen serumun içine altı adet ilaç atıldığını iddia etti. Baba Yıldız serumu takar takmaz kızının nefes alamamaya başladığını ancak ilacı vermeye devam ettiklerini iddia etti.

1 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Star Haber'den Onur Aksoy'un haberine göre fenalaşan Yıldız tıp merkezinin önüne gelen ambulans ile Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma alınan Yıldız bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

(Anne Suna Doğantekin / Solda)

"TEK KIZIMI ÖLDÜRMEDİLER, HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜLER"

Kızını kaybeden anne Suna Doğantekin, "Ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek kızımı öldürmediler, hepimizi öldürdüler" diyerek feryat etti.

SERUM VERENİN LABORATUVAR TEKNİSYENİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gündeme gelen iddialar ise çok vahim. Penisiline alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürüldü.

FENALAŞTIĞI SIRADA TIP MERKEZİNDE DOKTOR YOKTU

İddialara göre Yıldız fenalaştığında tıp merkezinde doktor yoktu ve Yıldız'a müdahale eden kişinin de tesadüfen tıp merkezinde olduğu söylenen başka bir hastanenin doktoru olduğu belirtildi.

"ALERJİLER SAĞLIK PERSONELİNE BİLDİRİLDİ"

Öte yandan Oda TV'de yer alan bilgiye göre de olayla ilgili ifade veren M.M.K., Gamze Yıldız’ın olaydan önce evde hafif halsizlik ve kırgınlık yaşadığını, ardından kendi isteğiyle hastaneye gitmeye karar verdiğini söyledi. M.M.K., hastaneye yaklaşık 22:00 sıralarında gidildiğini, muayene sırasında alerjilerin sağlık personeline bildirildiğini ve serum uygulamasından kısa süre sonra hastanın morardığını ve hızla kötüleştiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.

