Gripten nasıl korunulur? Gripten korunma yolları nelerdir?

İnfluenza adı verilen bir virüsün neden olduğu grip; şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik hissi, baş ağrıları, kuru öksürük, ateş gibi belirtilere neden olan bir mevsimsel hastalıktır. Grip hastalığı özellikle kış aylarında yaklaşık olarak 8 hafta civarında bir etkiye sahiptir. Bu hastalığa neden olan virüsün A tipi, B tipi ve C tipi olmak üzere 3 farklı tipi bulunmaktadır. B tipi daha çok çocuklar üzerinde etkili olur. A tipi çok daha hafif seyrederken bu virüs çok büyük salgınlara da yol açabilmektedir. Kuluçka süresinin 1 ile 3 gün arasında değişiklik gösterdiği bu hastalık bulaşıcı özelliktedir ve hava yolu ile çok kolay bir şekilde bulaşabilmektedir. Başat grip belirtileri şunlardır:

Nefese almada zorluk

Yüksek ateş

Halsizlik hissi

Boğazda yanma

Burun tıkanıklığı

Baş ağrısı

Burunda akıntı

Nadir bir şekilde görülen kusma

Yutarken ağrı hissetme

Geçmeyen öksürük

Grip hastalığı, her ne kadar aynı şey olduğu zannedilse de, çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılabilmektedir. Grip hastalığının kesin olarak tanısının konması hastalığın ilk 3 günü boyunca burundan alınan sıvı örneği ile mümkün olabilmektedir. Tedavisinde çeşitli ilaçların kullanıldığı ve genel olarak çok endişe edilecek bir hastalık olarak görülmeyen grip tedavi sürecinde dinlenme de gerektiren bir hastalıktır.

Gripten nasıl korunulur?

Özellikle soğuk havalarda ve ani hava değişimlerine maruz kalındığı durumlarda meydana gelen ve belirtilerle kendini gösteren grip hastalığı, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere daha hızlı bulaşmaktadır. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Grip olan bir kişi birkaç gün içinde doktor kontrolünde uygulanan tedaviler ile toparlanıp iyileşebilir. Ancak bu hastalıktan önlem alarak da korunabilmek mümkün olabilmektedir.

Grip olan bir kişi iyileştikten kısa bir süre sonra yeniden aynı hastalığa yakalanabilir. Diğer bazı 1 kez geçirilen hastalıklardan olmayan grip hastalığına hiç kapılmamak ya da iyileştikten sonra yeniden hasta olmamak için bazı korunma yöntemleri uygulanabilir. Başat yöntem bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bu yönde bir yaşam tarzı alışkanlığı kazanmaktadır.

Gripten korunma yolları nelerdir?

Kişisel hijyenden beslenme düzenine birçok duruma dikkat edilerek grip hastalığına yakalanmamak mümkün olabilmektedir. Düzenli aşı olmak, gripten ve gribe neden olan influenza virüsünden korunmanın başat yollarından biri olarak kabul edilmektedir. Gripten korunmanın en bilinen ve en geçerli kabul edilen korunma yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Sık olarak eller yıkanmalıdır. Kişisel hijyen kurallarına uyulması virüsün bulaşıcı etkisine karşı koruma sağlar.

Yeterli miktarda taze meyve ve sebze yenmelidir.

Düzenli beslenmeye önem verilmelidir.

Bol sıvı tüketilmelidir.

Hasta olan kişilerden uzak durulmalı aynı kişisel ürünler kullanılmamalıdır.

Açık ve temiz havada yürüyüşler yapılmalıdır.

Bağışıklık sistemi korunmalı ve güçlendirilmelidir.

C vitamini açısından zengin olan yiyecek ve içecekler tüketilmelidir.

Doktor önerisi ile vitamin ve mineral takviyeleri alınabilir.

Yaşanılan ya da çalışılan ortamların düzenli olarak havalandırılması gerekir.

Klima kullanılıyorsa bakımlarının düzenli olarak yaptırılması önemlidir.

Temastan kaçınılmalıdır.