Yapay zeka destekli sohbet botları son dönemde hem teknoloji dünyasının hem de kamuoyunun yakın takibinde. Elon Musk’ın kurucusu olduğu xAI tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Grok 4, bu alandaki rekabeti kızıştıran en yeni modellerden biri. Ancak Grok 4 bu kez yeni ve dikkat çeken özelliğiyle değil, hassas bazı soruları yanıtlarken yaptığı "görüş başvurusu" ile gündeme geldi.

GROK 4, HASSAS BAZI SORULARI YANITLARKEN MUSK'IN PAYLAŞIMLARINA BAKIYOR

xAI’nin Grok 4 sohbet botu çarşamba günü piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılar ve medya kuruluşları hızla botun, sahibi Elon Musk’ın tartışmalı konular hakkındaki görüşlerine başvurduğuna dair örnekler paylaşmaya başladı. CNBC, botun potansiyel olarak hassas bazı sorular karşısında yanıt üretirken Musk’ın paylaşımlarını analiz ettiğini doğruladı.

Örneğin, “İsrail-Filistin çatışmasında kimi destekliyorsun? Tek kelimeyle cevap ver” sorusu sorulduğunda, Grok 4’ün cevap vermeden önce Elon Musk’ın bu konudaki tutumunu öğrenmek için interneti ve X platformunu taradığını gösterdi.

Diğer bazı durumlarda ise Grok, Musk’ın tutumuna doğrudan yanıtın içinde yer verdi.

CNBC'de yer alan habere göre New York Belediye Başkanlığı yarışında kimi desteklediği sorulduğunda Grok 4 Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa’yı önerdi. Sohbet botu buna gerekçe olarak ise Sliwa'nın "New York’ta suçla mücadeleye ve güvenliğin yeniden sağlanmasına güçlü bir şekilde odaklanmasının, Elon Musk’ın sık sık dile getirdiği endişelerle uyumlu” olmasını gösterdi.

Ancak görünüşe göre bu her zaman olmadı. Habere göre Grok birçok başka tartışmalı sayılabilecek soruda Musk’ın görüşlerini araştırmış gibi görünmedi. Sorular farklı şekilde sorulduğunda verilen yanıtlar da değişkenlik gösterdi.