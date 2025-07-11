HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Grok 4'ün bazı soruları yanıtlamak için Elon Musk'ın ne dediğine baktığı ortaya çıktı!

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok 4, hassas sorulara yanıt verirken Musk’ın paylaşımlarını referans almasıyla gündeme geldi. Sohbet botunun bazı sorularda Musk’ın görüşlerini analiz ettiği ise doğrulandı.

Grok 4'ün bazı soruları yanıtlamak için Elon Musk'ın ne dediğine baktığı ortaya çıktı!
Enes Çırtlık

Yapay zeka destekli sohbet botları son dönemde hem teknoloji dünyasının hem de kamuoyunun yakın takibinde. Elon Musk’ın kurucusu olduğu xAI tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Grok 4, bu alandaki rekabeti kızıştıran en yeni modellerden biri. Ancak Grok 4 bu kez yeni ve dikkat çeken özelliğiyle değil, hassas bazı soruları yanıtlarken yaptığı "görüş başvurusu" ile gündeme geldi.

GROK 4, HASSAS BAZI SORULARI YANITLARKEN MUSK'IN PAYLAŞIMLARINA BAKIYOR

xAI’nin Grok 4 sohbet botu çarşamba günü piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılar ve medya kuruluşları hızla botun, sahibi Elon Musk’ın tartışmalı konular hakkındaki görüşlerine başvurduğuna dair örnekler paylaşmaya başladı. CNBC, botun potansiyel olarak hassas bazı sorular karşısında yanıt üretirken Musk’ın paylaşımlarını analiz ettiğini doğruladı.

Örneğin, “İsrail-Filistin çatışmasında kimi destekliyorsun? Tek kelimeyle cevap ver” sorusu sorulduğunda, Grok 4’ün cevap vermeden önce Elon Musk’ın bu konudaki tutumunu öğrenmek için interneti ve X platformunu taradığını gösterdi.

Diğer bazı durumlarda ise Grok, Musk’ın tutumuna doğrudan yanıtın içinde yer verdi.

Grok 4 ün bazı soruları yanıtlamak için Elon Musk ın ne dediğine baktığı ortaya çıktı! 1

CNBC'de yer alan habere göre New York Belediye Başkanlığı yarışında kimi desteklediği sorulduğunda Grok 4 Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa’yı önerdi. Sohbet botu buna gerekçe olarak ise Sliwa'nın "New York’ta suçla mücadeleye ve güvenliğin yeniden sağlanmasına güçlü bir şekilde odaklanmasının, Elon Musk’ın sık sık dile getirdiği endişelerle uyumlu” olmasını gösterdi.

Ancak görünüşe göre bu her zaman olmadı. Habere göre Grok birçok başka tartışmalı sayılabilecek soruda Musk’ın görüşlerini araştırmış gibi görünmedi. Sorular farklı şekilde sorulduğunda verilen yanıtlar da değişkenlik gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'tan çalıp Gürcistan'dan kaçacaklardı! Sınır kapısında yakalandılarSivas'tan çalıp Gürcistan'dan kaçacaklardı! Sınır kapısında yakalandılar
Yer: Samsun... Yaşlı adam taburcu oldu ama durakta ölü bulundu!Yer: Samsun... Yaşlı adam taburcu oldu ama durakta ölü bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Grok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

GİB'den POS cihazı düzenlemesi!

GİB'den POS cihazı düzenlemesi!

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.