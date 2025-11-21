Grok’tan şaşırtan yanıt: "Elon Musk, LeBron James’ten daha formda"

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda, yapay zekâ sohbet botu Grok yine gündem olmayı başardı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Elon Musk’ın sosyal medya platformu X'in yapay zekâ sohbet botu olan Grok’un halka açık versiyonunun şu sıralar, Musk’ın her konuda üstün olduğunu iddia etmeye meyilli olduğunu belirtti.

"ELON MUSK LEBRON JAMES'TEN DAHA FORMDA"

Bu tarz paylaşımların en azından bir kısmı silinmiş olsa da, Grok'un Musk'ın LeBron James'ten daha formda olduğunu iddia ettiği bir konuşmanın ekran görüntüsü var.

Bu durum, görünüşe göre yalnızca Grok’un X'te kullanıcılara yanıt veren versiyonuna özgü. Çünkü The Verge, sohbet botuna özelden Musk’la LeBron James’i karşılaştırması sorulduğunda, LeBron James’in fiziksel durumunun Elon Musk’tan daha iyi olduğunu kabul etti.