HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Grok'un ürettiği uygunsuz görüntüler tepki çekmişti: İngiltere'den dikkat çeken karar!

İngiltere İletişim Ofisi (Ofcom), yapay zeka sohbet robotu Grok'un cinsel içerikli uygunsuz görüntüler üretmesiyle ilgili resmi inceleme başlattı. Şirkete çıkacak karara göre 18 milyon sterlin ya da küresel gelirin yüzde 10'u oranında para cezası kesilebilir.

Grok'un ürettiği uygunsuz görüntüler tepki çekmişti: İngiltere'den dikkat çeken karar!

Ülkede yayıncılık, internet, iletişim ve posta hizmetlerini denetleyen Ofcom'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilen yapay zeka sohbet robotu Grok'un sahte cinsel içerikli görüntüler üretmesi nedeniyle inceleme başlatıldı.

Grok'un ürettiği sahte görüntülerin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, mağdurlar arasında çocukların bulunduğuna da işaret edildi.

X'E GROK NEDENİYLE RESMİ İNCELEME

Üretilen görüntüler üzerine X ile 5 Ocak'ta temasa geçildiği ve 9 Ocak'a kadar bu olaylarla ilgili izahat talep edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ofcom, X'in Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olup olmadığına karar vermek amacıyla resmi inceleme başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasa dışı içerikleri engelleme, hizmetlerde güncelleme yapmadan risk değerlendirmesinde bulunma, kişilerin rızası dışında elde edilmiş cinsel içerikli görüntülerin yayılmasını engelleme, çocukların cinsel istismarına ilişkin materyali engelleme, yasa dışı içerikleri hemen kaldırma, hizmetlerin İngiltere'deki çocuklara yönelik risklerini değerlendirme ve çocukların yetişkin içeriklerini görmesini engellemede etkili yaş sınırı uygulama sorumluluklarının inceleneceğinin altı çizildi.

İnceleme kapsamında delil toplanacağı, yasanın ihlalinin tespit edilmesi halinde öncelikle tedbir kararları alınacağı, esas karar öncesinde ise X'e bu delillere ve bulgulara yanıt vermesi için süre tanınacağı bilgisi de açıklamada paylaşıldı.

KARARA GÖRE PARA CEZASI KESİLECEK

X'in yasayı ihlal ettiğine karar verilirse şirkete bu ihlalleri düzeltme süresi verileceği, 18 milyon sterlin ya da küresel gelirin yüzde 10'u oranında para cezası kesileceği de bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ofcom sözcüsü, "Grok'un X'te yasa dışı ve rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel istismarına yönelik içerikler üretmesi son derece endişe vericidir. Bu platformlar, İngiltere halkını, yasa dışı içeriklerden korumalıdır. Görevlerini yerine getirmeyen, özellikle de çocukları koruyamayan şirketlere karşı inceleme başlatmaktan geri durmayız." ifadesini kullandı.

Ofcom sözcüsü, bu incelemeyi, yüksek öncelikli olarak ele alacaklarını vurguladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangında can pazarı... Çocuklar ve kediler tahliye edildiYangında can pazarı... Çocuklar ve kediler tahliye edildi
Merakla bekleniyor! Sızdırılan fiyatı rakiplerini solladıMerakla bekleniyor! Sızdırılan fiyatı rakiplerini solladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere X Platformu Grok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.