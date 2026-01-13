HABER

Grönland Başbakanı Nielsen: "Grönland ABD’ye ait olmayacak, Grönland’ı ABD idare etmeyecek"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var. Grönland ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak" dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag'daki başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin son dönemdeki gayri-diplomatik üslubuna değinen Danimarka Başbakanı Frederiksen, "Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" dedi.

"GRÖNLAND, ABD’YE AİT OLMAYACAK"

Grönland Başbakanı Nielsen ise Grönland’ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu fakat bunun ancak Danimarka’ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olduğunu söyledi. Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz" dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP GRÖNLAND'A GÖZÜNÜ DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamaları, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden kaçırılmasının ardından tekrar sıklaştı. Trump, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle Grönland’ın ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu söylemiş, Grönland’ın Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD’nin kontrol ve korumasına girmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’a yönelik askeri bir operasyonu da seçenek dışı bırakmadığı açıklamalarının sıklaşması sonrasında, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yarın Beyaz Saray’da Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.

Kaynak: İHA
