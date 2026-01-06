HABER

Grönland çıkışı Avrupa'yı ayağa kaldırdı: Donald Trump'a 7 ülke liderinden tepki

Donald Trump'ın Grönland çıkışı Avrupa ülkelerinde tepki topladı. 7 ülkenin lideri ortak açıklama yaptı. Açıklamada “Grönland’ın geleceği konusunda karar yetkisi yalnızca Grönland ve Danimarka’ya aittir" dendi.

Hazar Gönüllü

Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri ortak bir açıklama yaparak; Grönland'ın geleceğinin sadece Grönland ve Danimarka'ya ait olduğunu belirtti.

Avrupalı yetkililer, Grönland’ın Grönland halkına ait olduğunu vurgulayarak Kuzey Kutbu’ndaki güvenliğin ABD’nin de yer aldığı NATO üyesi ülkeler tarafından sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler’in temel ilkelerine bağlı olduklarını, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını her koşulda savunacaklarını dile getiren Avrupalı liderler, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Grönland’ın geleceği konusunda karar yetkisi yalnızca Grönland ve Danimarka’ya aittir. NATO, Arktik bölgenin stratejik bir öncelik olduğunu net biçimde ortaya koymuştur ve Avrupalı müttefikler bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırmaktadır. Bizler ve pek çok diğer müttefik, Kuzey Kutbu’nda güvenliği güçlendirmek ve olası tehditleri caydırmak amacıyla askeri varlığımızı, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı artırmış durumdayız.”

BM, TRUMP'IN GRÖNLAND'A YÖNELİK AÇIKLAMALARINI "ENDİŞE VERİCİ SÖYLEM" OLARAK NİTELEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump, 'Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var.' ifadesini kullandı. Trump'ın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

BM Şartı'nın çok açık olduğunu vurgulayan Shamdasani, bunun, ülkelerin herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte bulunmaması veya güç kullanmaması gerektiği şeklindeki uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunun altını çizdi.

Shamdasani, "(Trump'ın Grönland açıklamaları) Son zamanlarda, esasen güç kullanma tehdidinde bulunan çok endişe verici bir dil ve söylem ortaya çıktığını gördük. Bu, BM Şartı'nın da ihlali." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

