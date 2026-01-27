HABER

GSB etkinliklere devam ediyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler dizisinin ikinci gününde, 8??"18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.

GSB etkinliklere devam ediyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler dizisinin ikinci gününde, 18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik film gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe yoğun katılım sağlanırken, gençler "Kaykaycı Kız" filmini birlikte izledi.

Düzenlenen film gösterimiyle, çocuk ve gençlerin tatil dönemini verimli geçirmeleri, sosyalleşmeleri ve kültürel faaliyetlerle iç içe olmaları amaçlandı. Etkinlik süresince katılımcılar keyifli vakit geçirirken, birlikte izleme kültürü ve paylaşım duygusu da ön plana çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür kültürel etkinliklerin gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, etkinliklerin farklı programlarla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

