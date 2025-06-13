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GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı! 2025 GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) merakla beklenen 2025 yaz dönemi gençlik kampları başvuru sonuçları açıklandı.

GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı! 2025 GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Enes Çırtlık

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yaz dönemi gençlik kampları başvuru sonuçlarını bugün itibarıyla erişime açtı.

2025 GSB GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, GSB'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler.

2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, GSB'nin internet sitesinde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Kayıt işlemleri sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamp Gençlik ve Spor Bakanlığı genç
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