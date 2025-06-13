GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı! 2025 GSB Gençlik Kampları başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yaz dönemi gençlik kampları başvuru sonuçlarını bugün itibarıyla erişime açtı.
Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, GSB'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler.
2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, GSB'nin internet sitesinde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Kayıt işlemleri sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önem taşıyor.
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