GSB personel alımı sonuçları için geri sayım başladı: Adayların gözü kulağı bakanlıkta! GSB duyuruları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) büyük ilgi gören personel alımı süreci, başvuru aşamasının tamamlanmasıyla yeni bir evreye girdi. Bakanlık, 2025 yılı içerisinde taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 4 bin 400 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım-onarım gibi çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Başvurular, 9-17 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden başvurularını tamamladı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adayların en çok merak ettiği konu ise sonuçların ne zaman açıklanacağı. GSB'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiği tahmin ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı adaylar sözleşmeli personel olarak göreve başlayacaklar.

Bakanlığın Bartın iline özel olarak 10 kişilik destek personeli (temizlik) kontenjanı ayırması da dikkat çekti. Bu kontenjanın 6'sı erkek, 4'ü kadın adaylar için ayrılmış durumda. Temizlik personeli alımı için adayların ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu olması ve 2024 KPSS B grubu sınavına girmiş olmaları gerekiyordu. Diğer pozisyonlar için de benzer şartlar aranıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için başvurular pazartesi günü sona erdi.

Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakat veya diğer değerlendirme aşamalarına davet edilebilirler. Bu süreçte, adayların başvuru şartlarını taşıdıklarını belgelendirmeleri ve gerekli evrakları hazırlamaları önem taşıyor. GSB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları takip etmek, adayların güncel bilgilere ulaşması açısından kritik öneme sahip.

GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adayların sabırlı olmaları ve resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı adaylar kamu hizmetine adım atarak ülke genelindeki gençlik ve spor faaliyetlerine katkıda bulunacaklar. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.