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GTA 6'da yapay zekâ kullanıldı mı? Rockstar açıkladı!

Rockstar Games, 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkacak GTA 6’da çıkış itibarıyla mikro ödeme ve üretken yapay zekâ bulunmayacağını açıkladı. Ancak oyunun 99,99 dolarlık Ultimate Edition sürümü; özel araçlar, silahlar, kozmetik paketler ve bazı işletmeler gibi ek içerikler sunacak.

GTA 6'da yapay zekâ kullanıldı mı? Rockstar açıkladı!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği GTA 6 ile ilgili iki önemli ayrıntı ortaya çıktı. Rockstar Games’in Kinda Funny Games’e verdiği bilgiye göre oyun, piyasaya çıktığında mikro ödeme sistemi veya üretken yapay zekâ içermeyecek.

GTA 6’DA MİKRO ÖDEME OLMAYACAK

Kinda Funny’dan Andy Cortez, GTA 6: Extended Look öncesinde düzenlenen ön gösterim etkinliğinde Rockstar’a oyuncuların gerçek para kullanarak oyun içi içerik satın alıp alamayacağını sorduğunu aktardı.

GTA 6 da yapay zekâ kullanıldı mı? Rockstar açıkladı! 1

Cortez’in açıklamasına göre Rockstar, GTA 6’da bu tür bir gelir modeli bulunmayacağını belirterek “Bu oyunda herhangi bir para kazanma sistemi yok” yanıtını verdi.

Açıklama, GTA 6’nın çıkış sürümünde oyuncuların gerçek parayla oyun içi içerik satın almasına olanak tanıyan geleneksel mikro ödeme sistemlerinin kullanılmayacağını gösteriyor. Ancak bu bilginin oyunun çıkış dönemini kapsadığı ve yeni bir GTA Online sürümü hakkında henüz ayrıntı paylaşılmadığı belirtiliyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ DA KULLANILMADI

Kinda Funny’dan Greg Miller ise Rockstar’a GTA 6’da üretken yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığını doğrudan sorduğunu söyledi.

Miller’a göre Rockstar ekibi, oyunda üretken yapay zekâ kullanılmadığını belirtti.

GTA 6 da yapay zekâ kullanıldı mı? Rockstar açıkladı! 2

ULTIMATE EDITION’A ÖZEL İÇERİKLER OLACAK

GTA 6’da geleneksel mikro ödeme sistemleri bulunmayacak olsa da bazı içerikler Ultimate Edition sürümüne özel olacak.

Oyunun standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyatla satılacak. Aradaki 20 dolarlık fark karşılığında oyuncular; kozmetik paketler, otomobiller, silahlar ve bazı özel işletmelere erişebilecek.

Bu içerikler arasında Electric Fang dövme salonu ile Stock 305 giyim mağazası da bulunuyor. Rockstar’ın resmî destek sayfasına göre standart sürüm sahipleri, Ultimate Edition yükseltmesini daha sonra ayrıca satın alabilecek.

GTA 6 da yapay zekâ kullanıldı mı? Rockstar açıkladı! 3

Destek sayfasında Ultimate Edition bonuslarının Jason ve Lucia’nın hikâyesinin farklı bölümlerine yayıldığı ve bölümler ilerledikçe yeni içeriklerin ortaya çıkacağı belirtildi.

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. (Kaynak: IGN)

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