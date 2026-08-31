GTA 6'da yapay zekâ kullanıldı mı? Rockstar açıkladı!

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği GTA 6 ile ilgili iki önemli ayrıntı ortaya çıktı. Rockstar Games’in Kinda Funny Games’e verdiği bilgiye göre oyun, piyasaya çıktığında mikro ödeme sistemi veya üretken yapay zekâ içermeyecek.

GTA 6’DA MİKRO ÖDEME OLMAYACAK

Kinda Funny’dan Andy Cortez, GTA 6: Extended Look öncesinde düzenlenen ön gösterim etkinliğinde Rockstar’a oyuncuların gerçek para kullanarak oyun içi içerik satın alıp alamayacağını sorduğunu aktardı.

Cortez’in açıklamasına göre Rockstar, GTA 6’da bu tür bir gelir modeli bulunmayacağını belirterek “Bu oyunda herhangi bir para kazanma sistemi yok” yanıtını verdi.

Açıklama, GTA 6’nın çıkış sürümünde oyuncuların gerçek parayla oyun içi içerik satın almasına olanak tanıyan geleneksel mikro ödeme sistemlerinin kullanılmayacağını gösteriyor. Ancak bu bilginin oyunun çıkış dönemini kapsadığı ve yeni bir GTA Online sürümü hakkında henüz ayrıntı paylaşılmadığı belirtiliyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ DA KULLANILMADI

Kinda Funny’dan Greg Miller ise Rockstar’a GTA 6’da üretken yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığını doğrudan sorduğunu söyledi.

Miller’a göre Rockstar ekibi, oyunda üretken yapay zekâ kullanılmadığını belirtti.

ULTIMATE EDITION’A ÖZEL İÇERİKLER OLACAK

GTA 6’da geleneksel mikro ödeme sistemleri bulunmayacak olsa da bazı içerikler Ultimate Edition sürümüne özel olacak.

Oyunun standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyatla satılacak. Aradaki 20 dolarlık fark karşılığında oyuncular; kozmetik paketler, otomobiller, silahlar ve bazı özel işletmelere erişebilecek.

Bu içerikler arasında Electric Fang dövme salonu ile Stock 305 giyim mağazası da bulunuyor. Rockstar’ın resmî destek sayfasına göre standart sürüm sahipleri, Ultimate Edition yükseltmesini daha sonra ayrıca satın alabilecek.

Destek sayfasında Ultimate Edition bonuslarının Jason ve Lucia’nın hikâyesinin farklı bölümlerine yayıldığı ve bölümler ilerledikçe yeni içeriklerin ortaya çıkacağı belirtildi.

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. (Kaynak: IGN)