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Muğla’da Jandarma denetimlerinde 33 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 981 şahıs ve 2 bin 983 araç kontrol edildi.

Muğla’da Jandarma denetimlerinde 33 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 981 şahıs ve 2 bin 983 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalanırken, 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24-30 Ağustos tarihleri arasında jandarma ekiplerince toplam 3 bin 64 devriye gerçekleştirilirken, yapılan uygulamalarda 29 bin 981 şahıs ile 2 bin 983 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 58 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların; 1’inin dolandırıcılık, 4’ünün hırsızlık, 7’sinin narkotik suçları, 5’inin kaçakçılık ve 41’inin ise diğer suçlardan arandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıslardan 24’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Jandarma Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 12 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklandı.

Muğla’da Jandarma denetimlerinde 33 şahıs tutuklandı 1

Muğla’da Jandarma denetimlerinde 33 şahıs tutuklandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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