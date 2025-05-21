GTA 6 nasıl ve ne kadar olacak, ne zaman çıkacak? GTA 6 şehri, haritası, karakterleri, özellikleri, sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve fiyatı

Grand Theft Auto oyunlarda üçüncü boyutun kullanılmaya başlanmasından itibaren büyük bir popülerlik kazandı. Öyle ki 2013 senesinde çıkış yapan GTA V'in, 190 milyondan fazla satmasıyla tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olduğu açıklandı. Bu açıdan düşünüldüğünde bir sonraki oyun GTA 6 muhtemelen tüm zamanların en çok beklenen video oyunlarından biri olarak görülmektedir. Rockstar Games, Aralık 2023 tarihinde GTA 6'yı resmen tanıttı ve tanıtımından bu yana açık dünya oyunuyla ilgili bilgileri sunmaya başladı.

GTA 6 nasıl olacak? GTA 6 özellikleri

GTA 6 oyunun dosya boyutunun, özellikle GTA 6 fragmanına bakıldığında, oldukça büyük olacağı tahmin edilmektedir. GTA 5'in bile yaklaşık 100 GB’lik bir alanı kapladığı düşünüldüğünde GTA 6’nın temel kurulumu için 150 GB alana ihtiyaç duyulacağ tahmin edilmektedir. Rockstar Games şirketi tarafından henüz GTA 6'nın resmi sistem gereksinimleri duyurulmadı. Fakat sızan görseller ve GTA 6 fragmanları analiz edildiğinde oyunun oldukça güçlü sistemlerde çalışabileceği görülmektedir.

Tamamen tahmini GTA 6 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 3700X

RAM (Bellek): 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT

Depolama: 150 GB SSD

DirectX: Sürüm 12

Tamamen tahmini GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 32 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT

Depolama: 150 GB NVMe SSD

DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri dendiğinde oyunun gelişmiş grafikleri, yüksek detaylı ve akıcı bir oyun deneyimi anlaşılmalıdır. Bilhassa bilgisayarlarda SSD takılı olması oyunun daha hızlı yüklenmesini ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmasına olanak sağlayabilir. GTA 6'nın geniş ve detaylandırılmış açık dünyasının sadece güçlü bir bilgisayarda deneyimlenebileceği tahmin edilmektedir.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyun camiasında merakla beklenen yapımlardan biri olan GTA 6 oyununun 2025 yılı içerisinde çıkması bekleniyordu. Fakat Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi olarak 26 Mayıs 2026 tarihini işaret etti. GTA 6 ön siparişi hakkında resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Yapılan GTA 6 erteleme açıklamasında ise Rockstar Games tarafından "Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.” şeklinde bir özür metni paylaşıldı. Kimilerine göre bu sadece bir tanıtım stratejisi olarak yapılmıştır.

GTA 6 ne kadar olacak?

GTA 6 çıkış fiyatı henüz oyunun şirketi tarafından açıklanmadı. Bununla beraber GTA 6 fiyatı açısından oyun severlerin bütçesini zorlayacak düzeyde bir oyun olacak gibi görünmektedir. Öyle ki Rockstar Games şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun gelişim süreci için ayrılan GTA 6 bütçesi 2 milyar dolar. Ayrıca oyun camiasının önde gelen analistlerine göre ise oyunun çıkış fiyatı 80 dolar olacak.

Bu açıdan bakıldığında standart sürümünün yalnızca 80 dolar olacağı, oyun içi para birimi içeren 100 dolarlık özel sürümler de yayımlanacağını söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla en üst paketi almak isteyen oyun severlerin 100 doların üzerinde bir fiyat ödemek için hazırlık yapmaları tavsiye edilmektedir.

'GTA 6 kaç TL olacak?' diye merak edildiğinde ise açıklanan resmi rakama göre kur seviyesi üzerinden hesaplama yapılabilmektedir.

GTA 6 PC'ye ne zaman çıkacak?

Rockstar Games şirketi tarafından geliştirilen Grand Theft Auto 6 oyununun resmi çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurmuştu. Bu yeni oyuna konsol kullanıcılarının daha önce sahip olacağı bilinmektedir. Gelişmiş teknoloji ve grafiklerle piyasaya sürülecek GTA 6’nın oyun camiasına yeni bir soluk getirmesi beklenmektedir. Rockstar’ın önceki oyunlardaki stratejilerine göre oyunun PC’de çıkması ise resmi çıkış tarihinden birkaç ay sonra gerçekleşebilir.

Bu gecikmenin ise Rockstar Games şirketinin optimizasyona oldukça önem vermesinden olduğu düşünülmektedir. Konsolların neredeyse hepsi aynı sistem donanımına sahipken PC’lerdeki donanım farkları teknik olarak daha uzun bir optimizasyon gerektirmektedir.

GTA 6 PS4'e çıkacak mı?

PlayStation 4 sahibi oyuncular GTA 6’nın PS4’te çıkıp çıkmayacağını merak etmektedir. GTA 6 PS4'e çıkmayacak. GTA 6 PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Oyunun fragmanındaki grafik ve detaylara bakıldığında PlayStation 4'ün oyunu çalıştırması pek olası değildir.

GTA 6 hangi şehirde geçecek?

GTA 6'nın heyecanlı bekleyişi sürerken oyun camiasında en çok merak edilen konu ise 'GTA 6 nerede geçiyor?' sorusunun yanıtıdır. GTA oyunu genel olarak büyük ve detaylı dünya haritasıyla öne çıkar. GTA 6'nın da bu özelliği sürdürmesi ve detaylı bir harita sunması beklenmektedir. Oyun severlerin yeni bölgeler, şehirler ve doğal alanlar keşfetmesine olanak sağlayan zengin bir GTA 6 haritası geleceği tahmin edilmektedir. GTA 6 fragmanı incelendiğinde oyunun GTA 6 şehri Vice City'de geçeceği tahmin edilmektedir.

GTA 6'nın haritası hakkında geçen zamanın, hikayenin ilerlemesi ve belirli görevlerin tamamlanması sonucunda değişebileceği de söylenmektedir. Bu ihtimal gerçekleşirse farklı dönemleri keşfetme ve oyun deneyimini daha da zenginleştirme olanağı sunulabilir. Öte yandan gündüz-gece zamanları, değişen hava durumu ve mevsimler gibi faktörler de oyun haritasındaki canlılığı arttırabilir.

GTA 6 haritası gelişmiş teknoloji ve güçlü bilgisayarlar açısından bakıldığında görsel açıdan da etkileyicilik yakalanacağı tahmin edilmektedir. GTA 6’da detaylı manzaralar, daha gerçekçi aydınlatma efektleri ve renk paleti oyunun daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi ve etkileyici olmasını sağlayabilir.

GTA 6 karakterleri

GTA 6’nın çıkışında merakla beklenen diğer bir konu GTA 6 karakterleridir. Rockstar Games şirketi tarafında hâlâ detaylı açıklamalar yapılmamış olsa da oyunun iki ana karaktere üzerinde oynanacağı bilgisi edinildi.

Lucia, GTA 6'daki ilk kadın baş karakter olacak. Karakterin suç dünyasındaki tecrübesinin ve ustalığının oyun severlere farklı bir açı sunacağı tahmin edilmektedir. GTA 6'nın baş erkek karakteri olan Jason ise Amerikalı bir genç adam. Jason, hırslı ve yetenekli bir karakter olarak tanımlanmaktadır. Suç camiasında zirveye çıkmak isteyen Jason’ın hikâyesi de oyunculara aksiyon dolu bir deneyim vaat etmektedir.

Ana karakterler olan Lucia ve Jason'ın GTA 6'nın hikayesini şekillendirmesi ve oyuncuların suç dünyasındaki yolculuklarının dikkat çekmesi beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında her iki karakterin de geçmiş deneyimleri, oyunculara çeşitli görevler verilmesine ve hikaye dinamiklerini etkilemesine olanak sağlayabilir.

GTA 6 oyununun karakterleriyle ilgili daha fazla bilginin ve yeni detayların oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça açıklanması beklenmektedir. Bu bilgiler geldikçe oyun severlerin GTA 6 bekleyişi daha da katlanmaktadır. Böylelikle oyunun suç evrenindeki deneyimi de daha keyifli hale gelecektir.