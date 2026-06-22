GTA 6'nın fiyatı sızdırıldı: Standart sürüm için önemli iddia!

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6'nın ön sipariş sürecine yaklaşılıyor. Rockstar Games'in resmi açıklamalarına göre serinin altıncı oyunu 25 Haziran'da ön siparişe açılacak. Ancak ön siparişe günler kala, GTA 6 ile ilgili yeni ve önemli bir gelişme yaşanmış durumda. Konu ise GTA 6'nın fiyatı.

GTA 6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Webtekno’da yer alan habere göre, Avrupa’da bir perakendeciye ait olduğu belirtilen sızıntıda GTA 6’nın Avrupa fiyatlarının sızdırıldığı iddia edildi.

İşte o fiyatlar:

GTA 6 Standart Edition - 89,99 euro

GTA 6 Deluxe Edition - 109,99 euro

GTA 6 Premium Edition - 119,99 euro

GTA 6 Collector's Edition - 199,99 euro

Sızdırılan bu fiyatların 19 Kasım tarihinde çıkacak bir oyuna ait olduğu ve bu yüzden de GTA 6 olduğu düşünülüyor. Ancak hiçbir resmi doğrulama yok. Yanlış çıkma ihtimali de var. O yüzden şüpheyle yaklaşmak gerek.