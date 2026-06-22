HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

GTA 6'nın fiyatı sızdırıldı: Standart sürüm için önemli iddia!

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6'nın ön siparişe açılmasına sayılı günler kala Avrupa fiyatlarının sızdırıldığı iddia edildi. İşte o fiyatlar...

GTA 6'nın fiyatı sızdırıldı: Standart sürüm için önemli iddia!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6'nın ön sipariş sürecine yaklaşılıyor. Rockstar Games'in resmi açıklamalarına göre serinin altıncı oyunu 25 Haziran'da ön siparişe açılacak. Ancak ön siparişe günler kala, GTA 6 ile ilgili yeni ve önemli bir gelişme yaşanmış durumda. Konu ise GTA 6'nın fiyatı.

GTA 6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Webtekno’da yer alan habere göre, Avrupa’da bir perakendeciye ait olduğu belirtilen sızıntıda GTA 6’nın Avrupa fiyatlarının sızdırıldığı iddia edildi.

GTA 6 nın fiyatı sızdırıldı: Standart sürüm için önemli iddia! 1

İşte o fiyatlar:

  • GTA 6 Standart Edition - 89,99 euro
  • GTA 6 Deluxe Edition - 109,99 euro
  • GTA 6 Premium Edition - 119,99 euro
  • GTA 6 Collector's Edition - 199,99 euro

Sızdırılan bu fiyatların 19 Kasım tarihinde çıkacak bir oyuna ait olduğu ve bu yüzden de GTA 6 olduğu düşünülüyor. Ancak hiçbir resmi doğrulama yok. Yanlış çıkma ihtimali de var. O yüzden şüpheyle yaklaşmak gerek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem tehlikesi haritada: Türkiye’de diri fay sayısı 700’e yükseldiDeprem tehlikesi haritada: Türkiye’de diri fay sayısı 700’e yükseldi
Sony PlayStation 5 Prime Day'e özel indirime girdiSony PlayStation 5 Prime Day'e özel indirime girdi

Anahtar Kelimeler:
Grrand Theft Auto (GTA) oyun serisi GTA 6 oyunu Rockstar Games Oyun Avrupa fiyat gta gta 6
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

'ÖTV’siz araç', 'boş konut vergisi': TBMM'ye gelen talepler dikkat çekti

'ÖTV’siz araç', 'boş konut vergisi': TBMM'ye gelen talepler dikkat çekti

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.