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GTA 6'nın fiziksel sürümü tartışma yarattı: Kutudan disk yerine kod çıkacak

Rockstar Games'in duyurusuna göre GTA 6'nın (Grand Theft Auto VI) kutulu sürümünde disk yer almayacak. Bunun yerine kutunun içinde GTA 6'yı (GTA VI) indirmek için kullanılacak bir kod bulunacak. Bu karar, başta kutulu oyun koleksiyonu yapanlar olmak üzere oyuncular arasında tartışma yarattı.

GTA 6'nın fiziksel sürümü tartışma yarattı: Kutudan disk yerine kod çıkacak
Enes Çırtlık

GTA 6 (Grand Theft Auto VI) için ön sipariş detaylarının açıklanmasının ardından oyuncuların en çok konuştuğu konulardan biri oyunun fiziksel yani kutulu sürümü oldu.

GTA 6'nın (GTA VI) yılın en büyük oyun lansmanlarından biri olması beklenirken, fiziksel sürümde disk bulunmayacak olması şimdiden oyunun en çok tartışılan detaylarından biri haline gelmiş durumda.

GTA 6 nın fiziksel sürümü tartışma yarattı: Kutudan disk yerine kod çıkacak 1

GTA 6'NIN KUTULU SÜRÜMÜNDE DİSK OLMAYACAK

Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 6'nın fiziksel sürümü, kutu içinde indirme koduyla satılacak. Yani disk olmayacak.

OYUNCULAR NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR?

GTA 6'nın kutulu sürümünde disk bulunmayacak olması, sosyal medyada çok sayıda oyuncunun tepkisini çekti. Oyuncular, X ve Reddit gibi platformlarda Rockstar ile Take-Two'ya yönelik tepkilerini ifade etmeye başladı.

Tepkilerin merkezinde ise “fiziksel oyun” beklentisi var. Oyuncuların bir bölümü, kutulu sürüm satın aldığında oyunun gerçek diskinin de kutudan çıkmasını bekliyor.

Özellikle koleksiyon yapan kullanıcılar için oyun diski, kutu ve basılı materyaller hâlâ önemli. GTA serisinin geçmiş oyunlarında yer alan haritalar ve fiziksel içerikler de bu beklentiyi güçlendiriyor.

GTA 6 nın fiziksel sürümü tartışma yarattı: Kutudan disk yerine kod çıkacak 2

ESKİ GTA KUTULARINDAKİ HARİTA DETAYI AKILLARA GELDİ

GTA serisinin önceki oyunlarında kutu içeriği, oyuncular için deneyimin önemli bir parçasıydı.

Özellikle GTA: San Andreas, GTA IV ve GTA V gibi oyunlarda kutudan çıkan haritalar, birçok oyuncu için koleksiyon değeri taşıyordu.

GTA 6'nın kutulu sürümünde disk yerine kod bulunacak olması, bu kez kutudan harita veya benzeri fiziksel içeriklerin çıkıp çıkmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Ancak şu an için Rockstar Games'in kutu içeriğinde harita yer alıp almayacağına dair net bir açıklaması bulunmuyor.

GTA 6 nın fiziksel sürümü tartışma yarattı: Kutudan disk yerine kod çıkacak 3

ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI

GTA 6 ön siparişleri 25 Haziran itibarıyla başladı. GTA 6'nın standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyatla ön sipariş verilebiliyor. GTA 6 Türkiye fiyatları ise şöyle:

  • GTA 6 Standart: 3.999 TL
  • GTA 6 Ultimate: 4.999 TL

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya çıkacak.

GTA 6 nın fiziksel sürümü tartışma yarattı: Kutudan disk yerine kod çıkacak 4

ROCKSTAR KARARINI DEĞİŞTİRİR Mİ?

Şimdilik Rockstar Games'in disk içeren ayrı bir fiziksel sürüm sunup sunmayacağı bilinmiyor.

Bazı oyuncular çıkış günü öncesinde olası sızıntıları önlemek için böyle bir karar aldığını ve şirketin ilerleyen dönemde gerçek diskli bir sürüm çıkarabileceğini umuyor. Ancak şu an paylaşılan resmi bilgiler, lansman dönemindeki fiziksel sürümün kutuda indirme koduyla geleceğini gösteriyor.

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