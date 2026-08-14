GTA 6’nın Netflix gösterimi tek parça olmayabilir: Üç bölümlük yayın ihtimali ortaya çıktı

GTA 6’nın bu ayın ilerleyen günlerinde Netflix’te yayınlanması planlanan Extended Look içeriği, tahmin edilenden daha kapsamlı olabilir. Netflix’in Portekiz sayfasında görüldüğü belirtilen üç ayrı bölüm kaydı, Rockstar’ın GTA 6 için tek bir video yerine birden fazla içerik hazırlamış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Insider Gaming'e göre gelişmenin kaynağı, r/GTA6 subreddit’indeki bir kullanıcının paylaşımı oldu. Kullanıcı, Netflix Portekiz’deki GTA Extended Look sayfasında üç bölüm listelendiğini iddia etti. Ancak söz konusu bölüm bilgileri şu anda Netflix sayfasında görünmüyor ve Portekiz’deki sayfanın da daha sonra güncellendiği ifade ediliyor.

ÜÇ BÖLÜMÜN SÜRELERİ BİLE GÖRÜNMÜŞ OLABİLİR

Listelendiği belirtilen bölümlerin süreleri de birbirinden farklıydı. İlk bölümün 23 dakika 37 saniye, ikinci bölümün 24 dakika 41 saniye ve üçüncü bölümün ise 18 dakika 29 saniye olduğu görüldü. Diğer bölümlere ilişkin herhangi bir yayın tarihi veya yayın aralığı bilgisi paylaşılmadı.

Bununla birlikte üç bölümlük yapı kesinleşmiş değil. Sayfadaki kayıtların bir hatadan kaynaklanmış olabileceği, hatta bölüm bilgilerinin üretken yapay zekâ tarafından oluşturulmuş olabileceği ihtimali de bulunuyor. Rockstar, Take-Two veya Netflix tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Birden fazla bölüm ihtimali, GTA 6 için farklı türlerde içeriklerin hazırlanabileceği düşüncesini de beraberinde getiriyor. Rockstar’ın oynanış, hikâye ve başka başlıkları ele alan birden fazla fragman yayımlaması ve bunların Netflix anlaşmasının parçası olması olası görülüyor. Ancak mevcut durumda bu senaryo yalnızca spekülasyondan ibaret.

ANLAŞMAYI “TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ” OLARAK TANIMLAMIŞTI

Netflix iş birliğine ilişkin daha önce resmi taraftan gelen açıklama ise ortaklığın kapsamının alışılmışın dışında olacağına işaret etmişti. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, şirketin 2027 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarının soru-cevap bölümünde Netflix anlaşmasını “türünün ilk örneği bir ortaklık” olarak nitelendirdi.

Zelnick, içeriğin nasıl sunulacağı konusunda ayrıntı vermeye hazır olmadığını söylerken anlaşma konusunda oldukça olumlu hissettiğini belirtti. Ayrıca Netflix’teki ilk yayından yaklaşık altı saat sonra içeriğin Rockstar Games’in YouTube kanalında da erişime açılacağını, sonrasında ise başka platformlara da ulaşmasını beklediğini söyledi.

Netflix sayfasında görüldüğü öne sürülen üç bölüm gerçekten GTA 6 Extended Look planının bir parçasıysa, Rockstar’ın yeni oyununu tek bir tanıtım videosu yerine daha uzun ve bölümlere ayrılmış bir sunumla göstermeye hazırlandığı anlamına gelebilir. Bunun kesinleşmesi içinse Rockstar, Take-Two veya Netflix’ten gelecek resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.