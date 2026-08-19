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GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay

Rockstar Games’in merakla beklenen GTA 6 için planlanan Netflix gösterimine bir hafta kala, oyuna ait olduğu öne sürülen oynanış videoları sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntüler gerçekse oyunda RPG tarzı bir "focus" özelliği ile araçların yakıta ihtiyaç duyması gibi iki yeni mekanik bulunabilir.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto 6 oynanışını gösterdiği iddia edilen videolar, oyunun fiziksel disk sürümünün bulunmamasını protesto eden bir grup tarafından internette paylaşılmaya başladı.

VGC’nin paylaşamadığı ancak sosyal medyada geniş biçimde yayıldığını belirttiği görüntüler, Rockstar’ın merakla beklenen devam oyununun planlanan Netflix gösteriminden bir hafta önce ortaya çıktı.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay 1

BASKETBOL SAHNESİNDE "FOCUS" GÖSTERGESİ

Videolardan birinde GTA 6’nın iki ana karakterinden biri olan Jason, oyunun tanıtım fragmanında görülen evde bir basketbol mini oyunu oynuyor.

Görüntülerde Jason’ın başarılı bir atış yaptıktan sonra “focus” adlı bir istatistiği artırdığı görülüyor. Bu ayrıntı, görüntülerin gerçek olması halinde GTA 6’da RPG tarzı mekaniklerin bulunabileceğine işaret ediyor.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay 2

ARAÇLARIN YAKITA İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ İDDİASI

GTA 6 oynanışını gösterdiği öne sürülen ikinci videoda ise bir sürüş sahnesi yer alıyor. Jason bir teslimat aracına çarptıktan sonra yumruklu bir kavgaya giriyor.

Görüntüler gerçekse sahne, araçların kullanılabilmesi için yakıta ihtiyaç duyacağını da doğruluyor olabilir.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay 3

SIZINTIYI ÜSTLENEN GRUP GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Videolardan sorumlu olduğunu öne süren Cyberleek adlı grup, Rockstar’ın ana şirketi Take-Two’yu hedef aldığını açıkladı.

Grup, GTA 6 için dijital ön siparişlerin satılması ve fiziksel bir sürüm sunulmaması kararını protesto ettiğini belirtti. Cyberleek ayrıca GTA 6’nın oyun haritası olduğunu öne sürdüğü bir görsel de yayımladı.

Haberin yayımlandığı sırada, GTA 6’ya ait olduğu iddia edilen videolardan bazılarının telif hakkı bildirimlerinin ardından kaldırıldığına yönelik işaretler bulunuyordu. VGC, konuyla ilgili Rockstar’dan açıklama talep etti.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay 4

GTA 6 DAHA ÖNCE DE PLANLANAN TANITIMLARDAN ÖNCE SIZMIŞTI

Görüntülerin gerçek olması halinde bu olay, GTA 6’nın planlanan bir gösterimden önce sızıntı yoluyla ortaya çıktığı en az üçüncü örnek olacak.

Eylül 2022’de oyun sektörünün en dikkat çekici veri sızıntılarından birinde, GTA 6’nın geliştirme aşamasına ait bir saatten fazla görüntü internette yayımlanmıştı.

Aralık 2023’te ise oyunun ilk tanıtım fragmanı, planlanan resmi yayınından önce internete sızmıştı.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay 5

GTA 6’NIN GENİŞLETİLMİŞ GÖSTERİMİ 27 AĞUSTOS’TA

GTA 6’ya daha kapsamlı bir bakış sunacak Grand Theft Auto VI: An Extended Look, 27 Ağustos’ta Netflix’te gösterime girecek.

Yayın saatinin 12.00 PT, 15.00 ET ve 20.00 BST olacağı açıklandı. Sunum, Netflix’teki gösteriminden altı saat sonra Rockstar Games’in YouTube kanalında ve GTA 6 internet sitesinde de yayımlanacak.

Rockstar ve Netflix, sunumun içeriğine veya ne kadar süreceğine ilişkin başka bir bilgi paylaşmadı.

Netflix’in resmi açıklamasında gösterim, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki evrimi olan Grand Theft Auto 6’ya genişletilmiş bir bakış olarak tanımlanıyor.

GTA 6’nın Netflix gösterimine günler kala sızıntı iddiası: Görüntülerde dikkat çeken iki detay 6

Netflix’in kurgusal olmayan dizilerden sorumlu başkan yardımcısı Brandon Riegg ise Grand Theft Auto tanıtımlarının kendi başına kültürel anlara dönüştüğünü, GTA 6 etrafındaki beklenti ve hayran ilgisinin benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu söyledi.

Riegg, Rockstar Games’in Grand Theft Auto hikâyesinin bir sonraki bölümünü ilk olarak Netflix üyelerine göstermek için şirketle ortaklık kurmasından onur duyduklarını ve bunun Netflix’in farklı mecralardaki iddialı hikâye anlatımlarının mümkün olan en geniş kitleye ulaşabildiği bir yer olma hedefini yansıttığını belirtti.

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