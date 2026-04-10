GTA 6'nın PC çıkış tarihi sızdırıldı: Bekleyiş sanılandan çok daha kısa sürebilir

13 yıl aradan sonra gelecek ilk Grand Theft Auto oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) piyasaya sürülmesine artık aylar kaldı. Başlangıçta 2025'in sonbaharında çıkması beklenen, ardından 26 Mayıs 2026'ya ertelenen merakla beklenen yapım, üçüncü bir ertelemeyle 19 Kasım 2026 tarihine çekilmişti.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkması beklenen oyun için PC oyuncuları da sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merakla bekliyordu. Ortaya çıkan yeni bir rapor, bu bekleyişin cevaplarını barındırıyor olabilir.

GTA 5'TEKİ KADAR BEKLETMEYEBİLİR

Hatırlanacağı üzere Grand Theft Auto V, Eylül 2013'te piyasaya sürüldüğünde PC sürümü Nisan 2015'e kadar çıkmamış ve PC oyuncularını oldukça uzun bir süre bekletmişti. Fakat görünüşe göre GTA 6'nın PC sürümü umulandan çok daha erken gelebilir.

ESKİ ÇALIŞANLARDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Twitter üzerinden DetectiveSeeds adlı kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, LinkedIn üzerinden GTA 6'nın potansiyel PC çıkış tarihi hakkında 90 eski Rockstar çalışanıyla iletişime geçildi ve bunlardan üçü geri dönüş yaptı. Bu kişilerin söylediklerione göre, GTA 6 PC'de Şubat 2027'de piyasaya sürülecek.

ScreenRant'ın haberine göre, kaynaklar, "Bu zaman çizelgesi değişebilir, ancak Take-Two ve Rockstar oyunu mali yılın sonundan önce çıkarmak istiyordu" ifadelerini kullanıyor.

KONSOL SATIŞLARINI ETKİLER Mİ?

Her zaman olduğu gibi, bu haberlere şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak iddia doğruysa, GTA 6'nın PC sürümü hepimizin düşündüğünden çok daha erken, konsollara çıkışından sadece 3 ay sonra piyasaya sürülmüş olacak. Bu durum, donanım fiyatlarının global bir şekilde arttığı son yıllarda pek çok oyuncuyu PlayStation 5 veya Xbox Series X/S satın almak yerine PC sürümünü beklemeye ikna edebilir.