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GTA 6 sızıntısındaki küçük detay CYBERLEEK’in elinde oynanabilir sürüm olabileceğini düşündürdü

GTA 6 için paylaşılan yeni uçak videosunun sonundaki birkaç saniyelik görüntü, CYBERLEEK’in yalnızca önceden kaydedilmiş videolara değil, oyunun oynanabilir bir sürümüne erişmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak görüntülerin gerçekliği henüz doğrulanmış değil.

GTA 6 sızıntısındaki küçük detay CYBERLEEK’in elinde oynanabilir sürüm olabileceğini düşündürdü
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto VI için internete düşen ve oynanış görüntüleri olduğu söylenen videolar neredeyse gündelik hâle gelirken, CYBERLEEK tarafından yayımlanan son video önceki sızıntılardan farklı bir ayrıntıyla dikkat çekti. Videonun sonunda GTA 6'nın ana karakterlerinden Jason'ın bir duvara ateş ederek mermilerle “LEEK” kelimesini yazdığı görülüyor. Eğer görüntüler gerçekse bu bölüm, grubun elinde yalnızca Rockstar Games veya başka bir resmi kaynaktan alınmış videolar değil, doğrudan kontrol edebildiği oynanabilir bir GTA 6 sürümü bulunabileceğine işaret ediyor.

GTA 6 UÇAK VİDEOSUNUN SONUNDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

CYBERLEEK tarafından yayımlanan son GTA 6 videosunda bir uçağın şehir üzerinde uçtuğu görülüyor. Uçuş sırasında şehir manzarasının oldukça detaylı olduğu dikkat çekiyor.

Videonun asıl öne çıkan kısmı ise sonunda ortaya çıkıyor. Görüntü bir anda Jason'ın bir duvara ateş ettiği başka bir oynanış bölümüne geçiyor. Jason'ın attığı mermilerle duvarın üzerinde “LEEK” kelimesi oluşturuluyor.

Daha önce ortaya çıkan GTA 6 sızıntılarının büyük bölümü genel oynanış görüntülerinden oluşuyordu. Böyle videoların Rockstar Games'ten veya oyun üzerinde çalışan başka bir resmi taraftan elde edilmiş, önceden kaydedilmiş görüntüler olabileceği düşünülebiliyordu.

Yeni videodaki “LEEK” bölümü ise görüntünün sızıntıyı gerçekleştiren kişilerin isteğine göre oyun içinde oluşturulmuş olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

GTA 6 sızıntısındaki küçük detay CYBERLEEK’in elinde oynanabilir sürüm olabileceğini düşündürdü 1

CYBERLEEK’İN ELİNDE OYNANABİLİR GTA 6 SÜRÜMÜ MÜ VAR?

Görüntünün gerçek olması hâlinde CYBERLEEK’in GTA 6'nın oynanabilir bir sürümüne sahip olabileceği ihtimali gündeme geliyor. Bu da grubun erişiminin ne kadar kapsamlı olduğu konusunda yeni sorular doğuruyor.

Söz konusu sürümün ne kadar tamamlanmış olduğu, CYBERLEEK’in GTA 6'nın ne kadarına erişebildiği ve oyunun hikâyesiyle ilgili ayrıntıları sızdırabilecek durumda olup olmadığı şu anda bilinmiyor.

Bununla birlikte yayımlanan videoların hiçbirinin gerçekliği doğrulanmış değil. Sosyal medya ve oyun forumlarında yapay zekâyla oluşturulmuş çok sayıda sahte GTA 6 sızıntısı da dolaşıyor. Yeni “LEEK” görüntüsünün yapay zekâyla hazırlanmış olması ihtimali de bu nedenle tamamen dışlanamıyor.

GTA 6 sızıntısındaki küçük detay CYBERLEEK’in elinde oynanabilir sürüm olabileceğini düşündürdü 2

SIZINTILAR COIN TANITIMINDA DA KULLANILIYOR

CYBERLEEK kendisini dijital ön siparişler ve fiziksel oyun disklerinin ortadan kalkması gibi uygulamalara karşı çıkan bir grup olarak konumlandırıyor.

Ancak grup aynı zamanda sızdırılan GTA 6 görüntülerini kendi kripto para birimi olan CyberLeek memecoin'in tanıtımı için de kullanıyor. Paylaşılan videoların üzerinde memecoin'i tanıtan büyük bir filigran bulunuyor.

Son uçak videosunun yayımlanması da CYBERLEEK'in internet sitesinde düzenlenen ücretli bir oylamanın ardından gerçekleşti. Kullanıcıların hangi görüntünün yayımlanacağını belirlemek için yapılan ankete katılabilmeleri adına CYBERLEEK memecoin ile ödeme yapmaları gerekiyordu.

GTA 6 sızıntısındaki küçük detay CYBERLEEK’in elinde oynanabilir sürüm olabileceğini düşündürdü 3

GTA 6 İÇİN 27 AĞUSTOS TARİHİ YAKLAŞIYOR

GTA 6, en fazla beklenen video oyunlarından biri olmayı sürdürürken Netflix kısa süre önce 27 Ağustos'ta oyun için kapsamlı bir gösterim yayımlayacağını açıkladı.

CYBERLEEK’in yeni görüntüler paylaşmayı sürdürmesi ise Rockstar Games ve Netflix'in planladığı gösterim öncesinde oyundan daha fazla içeriğin sızdırılıp sızdırılmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

GTA 6'nın 19 Kasım'da ise piyasaya çıkması planlanıyor.

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