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GTA 6 sızıntısının ardından Take-Two harekete geçti: Görüntüler internetten kaldırılıyor

GTA 6’ya ait olduğu öne sürülen oynanış görüntülerinin internete sızmasının ardından Take-Two Interactive, videolara yönelik DMCA kaldırma bildirimleri göndermeye başladı.

GTA 6 sızıntısının ardından Take-Two harekete geçti: Görüntüler internetten kaldırılıyor
Enes Çırtlık

GTA 6’nın oynanış görüntüleri olduğu iddia edilen videoların internete düşmesinin ardından gözler Take-Two Interactive’a çevrildi. Sızıntıyı gerçekleştirdiğini öne süren kişi, görüntüleri paylaşmasının temel nedenlerinden birinin GTA 6’nın yalnızca dijital olarak satışa çıkacak olması olduğunu belirtmişti.

GTA 6 sızıntısının ardından Take-Two harekete geçti: Görüntüler internetten kaldırılıyor 1

VİDEOLAR KALDIRILIYOR

Insider Gaming'e göre Take-Two Interactive, sızıntıların ardından internette yayılan GTA 6 oynanış videolarını yoğun biçimde kaldırıyor.

GTA 6 sızıntısının ardından Take-Two harekete geçti: Görüntüler internetten kaldırılıyor 2

METADATA BİLGİLERİNDEN TARİH İDDİASI

Öte yandan sızdırılan videoların metadata bilgilerine göre söz konusu kayıtların yaklaşık 2023 yılına ait olduğu belirtiliyor. Bu nedenle görüntüler (eğer gerçeklerse), GTA 6’nın günümüzdeki durumunu değil, geliştirme sürecinin çok daha eski bir aşamasını gösteriyor olabilir.

GTA 6 sızıntısının ardından Take-Two harekete geçti: Görüntüler internetten kaldırılıyor 3

GTA 6’nın daha güncel oynanışının ise 27 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanacak Netflix özel programında gösterilmesi bekleniyor.

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