GTA oyunundan fırlamış gibi kareler! Ölümün kıyısından son anda döndü... Az kalsın aracın altına giriyordu

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.02.2025 11:32
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Edirne'de bir motosikletlinin ölümle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı. saniye saniye kameraya yansıdı. Sinyal vermeden şerit değiştiren minibüs, motosikletliyi ölüme götürüyordu. Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü aracın altına girmekten son anda kurtuldu.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Tuba Doğan, feci kaza yaşadı. Sağ şeritte ilerleyen Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait minibüsün sürücüsü sinyal vermeden sol şeride geçtiği esnada, Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet minibüse çarptı.

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APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tuba, minibüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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O ANLAR KORKUNÇ!

Kaza anı motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Edirne Minibüs kaza motorsiklet
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