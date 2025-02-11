Guatemala'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü köprüden uçtu: 51 ölü

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, Puente Belice otoyol köprüsünden dereye düştü.

EN AZ 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Guatemala İtfaiye Departmanı feci kazada en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, duyduğu üzüntüyü dile getirerek 3 gün süreyle ulusal yas ilan etme kararı aldı. Arevalo ayrıca ordu ve afet yardım kurumunu çalışmalara destek olmak üzere görevlendirdi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün neden yoldan çıktığı bilinmiyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır