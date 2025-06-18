Guatemala'nın başkenti neresi? Guatemala'nın başkenti hakkında bilgiler

Guatemala Cumhuriyeti’nde resmi dil olarak İspanyolca kabul edilmiştir. Ülkede Kakçikeller, Mamlar, Mestizolar, Maya toplulukları, Kiçeler gibi farklı etnik gruplar yaşam sürmektedir. Başkanlık sistemi ile yönetilen Guatemala Cumhuriyeti 1821 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir ve nüfusu yaklaşık olarak 17.263.239 civarındadır. Yüzölçümü ise 108889 kilometrekaredir. Milli simgesi ise quetzal kuşudur.

Nüfusun yarısından fazlasının Ladinolar adı verilen Avrupalı İspanyollardan oluştuğu Guatemala Cumhuriyeti 340 belediye ve 22 departmana ayrılmış olarak yönetilmektedir. İç savaşlarla ve karışıklıklarla geçen farklı dönemlerin ardından Guatemala Cumhuriyeti 15 Eylül 1821 tarihinde İspanyol İmparatorluğu’ndan ayrılmış ve bağımsızlığı ilan etmiştir.

372 adet havalimanının yer aldığı Guatemala Cumhuriyeti’nde yaşayan yerli halk çok uzun zaman boyunca Mestizolar tarafından baskı görmüş ve siyasal, sosyal, ekonomik açıdan pasif hale getirilmiştir. Yerli halk ile Mestizolar arasında yaşanan gerilim yüzlerce yıl boyunca devam etmiştir. 1950’li yıllarda liberal demokrat olan J. Arbenz, demokrat hükümetine karşı komünizmin yayılmasından endişe duymuş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ile bir askeri cunta yönetimi kurulmuştur.

Bu dönemde ülkede çeşitli sivil haklar oluşturulmuş, işçi hakları geliştirilmiş ve toprak reformu yapılmıştır. Castillo yönetiminde oluşturulan askeri cunta reformları iptal etmiş ve sol partilerin yasaklanması kararı almıştır. Meydana gelen sorunlar yaklaşık 30 yıl kadar sürmüştür. Bazı genç subayların bir araya gelerek hükumete karşı darbe girişiminde bulunması ile iç savaş ortaya çıkmıştır. Ayaklanmalar başarısız olunca subaylar kırsal bölgelere çekilmiş ve burada bir gerilla gücü meydana getirmişlerdir. Bu subaylar oluşturdukları gerilla gücü ile hükumete karşı örtük bir savaş başlatılmasına neden olmuşlardır.

Başlatılan gerilla hareketi başlarda Küba’da yer alan devrimci güçler ile birlikte hareket etmiştir. Bu şekilde ülkedeki Ladino bölgelerine yoğunlaşan gerilla hareketi sonraki süreçte yıl içinde yerli halkın vatandaşlık haklarının tanınmasına odaklanmaya yönelmiştir.

Guatemala ordusu, yeni kurulmuş olan Guatemala Devrimci Ulusal Birliği’ne yönelik fazla sayıda kişinin ölümüne neden olan bir çözüm politikası uygulamıştır. 1982 yılında yaşanan bu sürecin ardından barışın sağlanması adına çeşitli adımlar atılmıştır ve girişimlerde bulunulmuştur. Hayata geçirilen bu adımların arasında yeni bir anayasanın hazırlanması ile halktan bir başkan seçimi de yer almaktadır.

1987 yılına gelindiğinde Guatemala Ulusal Devrimci Birliği (URNG) ve hükumet arasında görüşmeler başlamıştır ama gerilla mücadelesi devam etmiştir. İki taraf Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında yapılan girişimlerle barış görüşmeleri amacı ile yeniden bir araya gelerek barışın sağlanmasına ön ayak olmuştur.

Ülkenin nüfusunun yarısından fazlasını Ladinolar oluştururken geri kalan kısım Guatemala Kızılderililerinden oluşmaktadır. Guatemala ülkesinde halkın çoğunluğu Hristiyan’dır ve Katolik mezhebindendir. Resmi para birimi olarak Quetzal para birimini kabul etmiş olan ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği tarih 15 Eylül 1821’dir.

Guatemala'nın başkenti neresidir?

Guatemala Cumhuriyeti’nin başkenti olarak kabul edilen şehir ülke ile aynı ismi taşıyan Guatemala şehridir. Şehrin nüfusu 2.541 civarındadır. Orta Amerika’nın en büyük şehri olma özelliğini de taşıyan şehirde sıcaklık yıl boyunca 10 derece ile 25 derece arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Başkent Guatemala’nın eski Maya uygarlığının şehirlerinden biri olan Kaminalijuyu üzerinde kurulduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda şehrin tarihi verilerinin 9000 yıl öncesine tarihlendiği tespit edilmiştir.

Şehrin, İspanyolların kolonize döneminde küçük bir kasaba olduğu bilinmektedir. Daha sonraki süreçte ise İspanyolların Orta Amerika’daki merkezi şehri haline gelmiştir. EL Carmen şehrin ilk manastırıdır ve İspanyol misyonerler tarafından 1629 tarihinde inşa edilmiştir. Ancak 1775 yılında yaşanan depremde şehir tamamen yıkılmıştır ve zaman içinde bugünkü konumuna taşınmıştır.

1821 yılında Guatemala Cumhuriyeti'nin özgürlüğünü ilan ederek İspanya’dan bağımsızlığını kazanmasının ardından Birleşik Orta Amerika illerinin baş şehri de Guatemala şehri olarak kabul edilmiştir. San Jose (Kosta Rika), Panama (Panama), Belmopan (Belize), Managua (Nikaragua), Gautemala şehrinin kardeş şehirleri olarak tanınmıştır.