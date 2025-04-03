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  4. Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu! Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahipti…

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu! Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahipti…

03.04.2025 14:47
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Bayram tatili için Giresun'a gelen genç mankenin cansız bedeni sahil yolunda diğer sürücüler tarafından fark edilip bulundu. Genç mankenin aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu! Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahipti…

Bayram tatili için Giresun'a gelen 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda hareketsiz halde yatarken diğer araç sürücüleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddialara göre, Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun bayram tatili kaza
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