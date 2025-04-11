HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gülhane'de gözaltına alınmışlardı! 6 öğrenci daha serbest bırakıldı

Türkiye İşçi Partili öğrencilerin yaptığı çağrıyla, dün Gülhane Parkı’nda bir araya gelen 47 öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 47 öğrenciden 41'i gece saatlerinde serbest bırakılırken bugün adliyeye sevk edilen 6 öğrencinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gülhane'de gözaltına alınmışlardı! 6 öğrenci daha serbest bırakıldı
Doğukan Akbayır

6 öğrencinin serbest bırakılmasının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından serbest bırakılan öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.

ERKAN BAŞ'TAN AÇIKLAMA

Erkan Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız.

Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da aranan 279 kişi yakalandıAntalya'da aranan 279 kişi yakalandı
WhatsApp’tan yeni özellik geliyor...WhatsApp’tan yeni özellik geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.