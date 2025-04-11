Gülhane'de gözaltına alınmışlardı! 6 öğrenci daha serbest bırakıldı

6 öğrencinin serbest bırakılmasının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından serbest bırakılan öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.

ERKAN BAŞ'TAN AÇIKLAMA

Erkan Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız.

Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!"