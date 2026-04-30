Gülistan Doku dosyası... Çarpıcı gelişme: Anne ve babadan DNA alınacak!

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Gülistan'ın anne ve babasından DNA ve doku örneği alınması kararlaştırıldı. Aile, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme birimine geçerek numune işlemlerini başlattı.

Gülistan Doku dosyası... Çarpıcı gelişme: Anne ve babadan DNA alınacak!
Doğukan Akbayır

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre Gülistan'ın anne ve babasından DNA ve doku örneği alınacak.

DNA VE DOKU ÖRNEĞİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.

Ancak daha sonra ifade yerine aileden DNA ve doku örneği alınması istendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, aile, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde Olay Yeri ve İnceleme Bürosu'na geçecek. Burada bazı örneklerin alınması bekleniyor. Aile, daha sonra Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Burada ise doku ve DNA örneği alınacak.

ARAÇTAKİLERLE KARŞILAŞTIRILACAK

Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde, tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW aracın satıldığı, ardından aynı model ve renkte yeni bir araç alındığı ortaya çıktı. Söz konusu araç, DNA incelemesi için İstanbul’a getirildi.

Ancak daha sonra Ankara'ya gönderildi. Ankara'da araçta incelemeler sürüyor. Aileden alınan örneklerin baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in olay günü kullandığı araçta tespit edilen DNA ve doku örnekleriyle karşılaştırılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
