Gülistan Doku için cinayet ihbarı Amerika’dan geldi, gösterdiği mezar boş çıktı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi genç kızın öldürüldüğünü, 4 yıl önce ABD’ye kaçan Umut Altaş’ın ihbar ettiği belirlendi.

JASAT'I ARAYIP İHBAR ETMİŞ

Edinilen bilgilere göre, 4 yıl önce ABD’ye kaçan dosyanın firari şüphelilerinden Umut Altaş vicdan azabı çektiği için 2025’te JASAT’ı arayarak Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü söyledi.



Altaş ile valinin oğlu aynı araçta

GÖMÜLDÜĞÜ YERİ DE İŞARET ETTİ...

Nefes'te yer alan habere göre; Altaş, genç kızın gömüldüğü yeri de bildirdi. O dönem yapılan yeraltı görüntülemelerinde 1.70 metre boyunda mezar boşluğu tespit edildi. Ancak hazırlanan raporda cesedin gömüldükten 1-2 yıl sonra çıkarıldığı değerlendirmesi yer aldı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

JASAT’a ulaşan bilgi sonrası Umut Altaş hakkında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ceza İşleri ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce iade talepnamesi düzenlenerek ABD’ye gönderildi. Hakkında Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Altaş’ın iade talepnamesinin yanı sıra bu ülkeyi terk etme ihtimali nedeniyle de kendisi için ayrıca uluslararası düzeyde aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Altaş’ın anne ve babası Nurşen Arıkan Altaş ile Celal Altaş gözaltına alındı. Ailenin evinde ekipler tarafından detaylı arama yapılırken, çiftin telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu. Umut Altaş’ın ABD’ye kaçtıktan sonra internet veri tabanlı uygulamalar üzerinden ailesiyle sıklıkla görüşmeler yaptığı ve mesajlaştıkları belirlendi. Bu mesaj içeriklerinin tespit edilmesi ve Gülistan Doku’nun akıbetiyle ilgili delil elde edilmesi amacıyla el konulan telefonlar imajları alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku da Umut Altaş’ın geçmişte kendisini aradığını anlatarak “Ailesinin Nurşen Arıkan Altaş ile Celal Altaş olduğunu öğrendik ve onlarla görüşmeye gittik. Daha oturmadan bize ‘Allah rahmet eylesin’ dediler. Bugüne kadar hiçbir yetkili bize böyle bir şey söylememişti. Bu nedenle onların bir şey bildiğini düşündük. Altaş ailesinin üzerine gidince bize ses kayıtları olduğunu söylediler. Bu kayıtları savcılığa ilettiklerini, hukuki yollardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler” dedi.

‘CİNAYETİ AİLESİ SÖYLEDİ’

Aygül Doku, daha önce kardeşinin Zaynal Abakarov tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü söylerken “Ancak sonradan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü Altaş ailesinden öğrendim. Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Suçun Umut Altaş’a yıkılması planlandı. Çünkü yurt dışına gitmişti” diye konuştu.

Gülistan Doku’nun en son görüldüğü 5 Ocak 2020 gecesi, şüphelilerden Umut Altaş ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in lüks bir otomobilin içinde seyrederken elde edilen PTS görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Söz konusu görüntülerin Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 gecesine ait olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, genç kızın en son görüldüğü bölgeden geçerken PTS kamerasına 4 defa yakalanmasına rağmen bugüne kadar görüntülerin dosyaya konulmadığı belirtildi. Dosyaya eklenen görüntüde lüks aracı Mustafa Türkay Sonel kullanırken, Umut Altaş’ın yanında tedirgin şekilde oturduğu dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİ ERTOK’TAN, İTİRAF: "SIM’DEKİ BİLGİLERİ SİLMEK İÇİN 10 BİN DOLAR ALDIM"

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, genç kızım SIM kartındaki bilgileri silmek için 10 bin dolar aldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Ertok, Doku kaybolduktan 13 gün sonra genç kızın SIM kartını kullandığı ortaya çıktı. Yürütülen çalışmalarda, SIM kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. Kartın bir cihaza takılarak uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra Ertok tarafından kullanıldığını belirledi. Savcılık, Ertok’un, genç kızın sosyal medya hesabına arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiğini tespit etti. Ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gülistan Doku'nun son yazışmaları ortaya çıktı

Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ertok ilk ifadesinde genç kızın sosyal medya hesabına girdiğini kabul etti. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, “Gökhan isimli polis bize ulaştı ve Gülistan’ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan’ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti” açıklamasını yaptı.